Nuova Fiat 126: ecco come potrebbe essere la versione moderna [VIDEO RENDER]

La Fiat 126 è stata una delle vetture più popolari tra gli italiani negli anni ’70 e ’80. Nata per ereditare il testimone della leggendaria 500, la 126 ne conservava la meccanica con motore bicilindrico raffreddato ad aria montato dietro, ma si proponeva con una carrozzeria più attuale e capiente. Prodotta dal 1972 al 2000, la 126 ha avuto varie versioni e allestimenti, tra cui la Personal con sedile posteriore rimovibile e la Bis con motore anteriore raffreddato a liquido. Spesso ci si domanda come sarebbe una nuova Fiat 126.

Nuova Fiat 126: ecco come sarebbe una nuova generazione

A questa domanda ha cercato di rispondere il designer e architetto Tommaso D’Amico, che ha realizzato un video render in cui mostra il suo progetto di aggiornamento della piccola utilitaria italiana. Il risultato è una vettura che mantiene le dimensioni e le forme essenziali della 126 originale, ma con alcuni dettagli che la rendono più moderna e attraente. Nel video in questione viene mostrato anche l’interno di questa ipotetica auto e il risultato è davvero interessante.

Non sappiamo se Fiat abbia in mente di riproporre questo modello sul mercato, ma sicuramente molti appassionati apprezzerebbero. Al momento però sembrano altri i piani della principale casa automobilistica italiana che vuole arricchire la sua gamma con numerosi modelli. Tra questi la nuova Fiat 600 di cui di recente vi abbiamo mostrato le prime immagini senza veli.

Il suo debutto è ormai imminente si parla degli inizi di luglio come periodo più probabile per la sua presentazione. A seguire poi toccherà alla nuova Fiat Topolino che tornerà come quadriciclo elettrico su base Citroen AMI. A seguire l’anno prossimo l’erede di Panda e poi nel 2025 un SUV di segmento C che sarà prodotto a Kenitra in Marocco e sarà la nuova top di gamma del marchio. Il nome di questo modello potrebbe essere Fiat Multipla.