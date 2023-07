Nuova Fiat Panda: sarà prodotta in più stabilimenti

Nuova Fiat Panda è la prossima grande novità che sarà lanciata dalla principale casa automobilistica italiana che di recente è stata protagonista di altri due debutti molto importanti: Fiat 600 e Fiat Topolino. A proposito di questa auto nelle scorse ore si sono registrate nuove interessanti dichiarazioni da parte del numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Il CEO del gruppo automobilistico ha detto che questa auto, che dovrebbe essere svelata l’11 luglio 2024, sarà un vero successo.

Saranno più di uno gli stabilimenti che ospiteranno la nuova Fiat Panda

Proprio in virtù del suo successo, Carlos Tavares ha confermato che molto probabilmente la nuova Fiat Panda sarà prodotta in più di uno stabilimento. Originariamente a proposito di questa auto era stato detto che non sarebbe stata prodotta in Italia come l’attuale versione ma in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est Europa. Per molti mesi si era ipotizzato che la produzione di questa auto sarebbe avvenuta a Kragujevac in Serbia al posto della Fiat 500L. Adesso però le dichiarazioni di Tavares fanno pensare che qualcosa sia cambiato.

Quelli che tanti si domandano è se ci sia qualche possibilità che la nuova Fiat Panda possa essere prodotta in Italia in virtù del recente accordo tra Stellantis e il governo italiano per la produzione di oltre 1 milione di auto ogni anno. Ricordiamo che la nuova Panda sarà un crossover di segmento B lungo circa 4 metri con design ispirato alla concept car Fiat Centoventi. Questa auto che sarà imparentata con la nuova Citroen e-C3 darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriverà anche un secondo crossover di segmento C che forse si chiamerà nuova Fiat Multipla.