Fiat Topolino 2023: ecco il primo video del nuovo modello

Fiat Topolino 2023 è in questo momento uno dei veicoli alla ribalta nel mondo dei motori dopo che lo scorso 31 maggio Fiat ha mostrato la prima immagine ufficiale confermando anche il nome. Ieri vi abbiamo mostrato alcune immagini provenienti da video apparsi sul web. Oggi vi vogliamo mostrare il primo video della nuova microcar che è stata immortalata nel backstage di uno spot pubblicitario che proprio in questi giorni è stato girato da Fiat in Liguria in vista del lancio sul mercato di questo veicolo che dovrebbe avvenire subito dopo la sua presentazione ufficiale.

Primo video per la nuova Fiat Topolino 2023 nel backstage di uno spot pubblicitario

Nel video si vede Fiat Topolino 2023 per la prima volta dal vivo e in movimento e si possono notare numerosi dettagli relativi al suo design esterno sia nella zona anteriore che in quella posteriore che anche di profilo. A proposito del debutto di questa auto, nelle scorse ore si è diffusa la voce che il modello possa essere presentato ufficialmente il prossimo 4 luglio insieme alla nuova Fiat 600, altra grande novità della casa torinese in questo 2023.

La doppia presentazione dunque avverrebbe nel corso di un grande evento nel giorno in cui Fiat festeggia il compleanno del suo modello più famoso: la 500. A quel punto si dovrebbero conoscere tutte le versioni e i prezzi di questo quadriciclo. Ricordiamo che quella mostrata fino ad ora è la versione spiaggina. Vedremo quali aggiornamenti arriveranno a proposito di questo importante debutto dal brand italiano di Stellantis nei prossimi giorni.