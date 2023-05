Fiat 600 2023: prezzo, debutto e motori e tutto quello che sappiamo sul SUV compatto

La Fiat 600 è una delle auto più amate dagli italiani, un simbolo di mobilità e libertà che ha segnato la storia dell’automobilismo nazionale. La prima generazione della Fiat 600 è nata nel 1955 e ha avuto un successo straordinario, vendendo oltre 4 milioni di esemplari in tutto il mondo. La seconda generazione è stata lanciata nel 2007 come una versione rinnovata della Fiat 500, con dimensioni maggiori e una maggiore abitabilità.

Prime ipotesi su data di debutto, prezzo e gamma di motori di Fiat 600 2023

Ora la Fiat 600 si prepara a cambiare pelle e ad entrare nell’era dell’elettrificazione. Il mitico nome verrà utilizzato per un SUV compatto che nello stile ricorda molto da vicino la Fiat 500 elettrica, che ha debuttato nel 2020 e che ha già riscosso un grande consenso da parte del pubblico e della critica. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le prime foto senza veli della vettura avvistata a Roma mentre stava girando uno spot pubblicitario. Dunque il suo design ormai non ha più segreti. Quello che molti si domandano è quando debutterà, che prezzo avrà e come sarà la sua gamma di motori.

Per quanto riguarda il suo debutto dovrebbe essere ormai imminente. Si parla addirittura degli inizi di luglio forse del 4 luglio. Il fatto che l’auto sia stata avvistata già in versione definitiva fa capire che il suo debutto sia davvero vicino. Non escludiamo che le prime immagini ufficiali possano arrivare anche prima di quella data.

La nuova Fiat 600 è uno dei modelli più attesi di questo 2023. Si tratta di un SUV compatto che segnerà il ritorno di Fiat nel segmento B, dove manca dal 2018 con la fine della produzione della Punto. La nuova 600 sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia, insieme alla Jeep Avenger e al futuro SUV di Alfa Romeo.

La nuova Fiat 600 avrà una gamma di motori completa, che comprenderà una versione completamente elettrica con 156 cavalli e 400 km di autonomia, e diverse versioni termiche con motori a benzina e ibridi mild hybrid. Si parla anche del motore turbo benzina 1.2 tre cilindri da 100 CV. Infine per quanto riguarda il prezzo al momento non si sa nulla. Tuttavia ipotizziamo che come è tradizione per Fiat l’auto possa avere un rapporto qualità prezzo ottimo e che la versione base possa partire da circa 20 mila euro.