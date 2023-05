Nuova Fiat Panda: sarà così il suo abitacolo? [RENDER]

Nuova Fiat Panda è una delle auto che in fuuro dovrebbero far parte della gamma della casa italiana in una nuova veste. Al momento non è ancora sicuro che la casa torinese utilizzerà per davvero questo nome ma sembra abbastanza probabile. L’auto di Fiat dovrebbe tornare infatti nelle vesti di berlina di segmento B lunga circa 4 metri che prenderà il posto un tempo occupato dalla Punto. A proposito di questo modello oggi vi segnaliamo che in un video pubblicato da Fiat per festeggiare i 100 anni del Lingotto viene fornita una sorta di anticipazione di come saranno gli abitacoli delle future auto con un teaser svelato dallo stesso CEO di Fiat Olivier Francois.

Primo indizio su come saranno gli interni della nuova Fiat Panda

Dunque la nuova Fiat Panda potrebbe avere un design degli interni futuristico e minimalista. Si tratterebbe di un netto cambiamento rispetto alla situazione attuale. Ovviamente questo è solo un primo teaser e non la raffigurazione definitiva degli interni del futuro modello. Tuttavia ci permette di farci una prima idea di come saranno in futuri gli interni delle auto che faranno parte della gamma di Fiat.

Nuova Fiat Panda arriverà entro la fine del 2024 su piattaforma STLA Small e sarà un modello fondamentale per il futuro del marchio. Questa auto avrà molto in comune con la futura Citreon C3 e avrà una gemella sudamericana. Ricordiamo che oltre a questa auto Fiat lancerà nel 2023 la nuova Fiat 600 e la nuova Fiat Topolino mentre per il 2025 è atteso il debutto della nuova Fiat Mutipla.