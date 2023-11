Nuova Fiat Panda: meno di 20.000 euro grazie alle batterie LFP? [RENDER]

Nuova Fiat Panda è una delle novità più attese del marchio italiano, che ha annunciato il suo obiettivo di diventare un produttore completamente elettrico entro il 2030. La Panda elettrica sarà la prima auto di Fiat a basarsi sulla piattaforma Smart car di Stellantis, la stessa che darà vita alla Citroen e-C3 e alla nuova generazione della C3 Aircross. La Panda elettrica sarà una city car agile e dinamica, pensata per la mobilità urbana e per competere con i modelli cinesi a basso costo.

Nuova Fiat Panda userà batterie LFP e la versione elettrica entry level costerà meno i 20.000

La nuova Fiat Panda elettrica sarà disponibile in due versioni, con differenti autonomie e prezzi. La versione più accessibile avrà un’autonomia di 200 km con una sola ricarica e un prezzo di partenza di meno di 20.000 euro. La versione più performante avrà un’autonomia di 320 km, e un prezzo di circa 24.000 euro. Questo grazie all’utilizzo di batterie LFP più convenienti e con maggiore efficienza.

Il design della nuova Fiat Panda elettrica sarà ispirato al concept Fiat Centoventi, presentato al Salone di Ginevra nel 2019. La Panda elettrica avrà una carrozzeria a cinque porte, lunga circa 4 metri, con linee semplici e moderne. La Panda elettrica avrà anche una grande personalizzazione, con la possibilità di scegliere tra diversi colori, accessori e interni.

La Panda elettrica avrà anche un abitacolo spazioso e confortevole, con quattro posti a sedere e un bagagliaio capiente. La vettura di Fiat sarà dotata di un sistema di infotainment con uno schermo touch da 10 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, e di vari sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.

La nuova Fiat Panda elettrica sarà lanciata sul mercato nel 2024, in occasione del 125° anniversario della Fiat. La Panda elettrica sarà una delle auto più innovative e sostenibili del marchio italiano, e si proporrà come una soluzione ideale per chi cerca una city car a zero emissioni a un prezzo vantaggioso.