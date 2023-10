Nuova Fiat Panda 2024: nuove ipotesi di design [RENDER]

Nuova Fiat Panda 2024 è una delle auto più attese in assoluto tra quelle che verranno lanciate sul mercato il prossimo anno a livello globale. Del resto si tratta di un veicolo che potrebbe rivoluzionare completamente il mercato divenendo il crossover elettrico più economico tra quelli venduti in Europa fino a questo momento. La vettura che avrà molto in comune con la recente e-C3 di Citroen sarà presentato il prossimo anno, molto probabilmente nel corso del mese di luglio anche se non si esclude che già qualche mese prima possano essere pubblicate le prime immagini ufficiali del modello.

Ecco come potrebbe essere la nuova Fiat Panda 2024

Nel frattempo sul web cresce l’attesa per sapere come sarà la nuova Fiat Panda 2024 e dunque appassionati e addetti ai lavori ipotizzano il design di questo futuro modello. Una delle ultime ipotesi trapelate sul web è quella di un designer indipendente del web, soprannominato AlfaZeta6 che sul forum del sito Autopareri ha pubblicato la sua personalissima ipotesi di come potrebbe essere l’aspetto finale di questo modello quando finalmente sarà svelato al mondo intero.

Ancora una volta è possibile notare che il punto di riferimento oltre alla recente Citroen e-C3 è anche la concept Centoventi svelata da Fiat nel 2019. Il risultato è un veicolo dal designer davvero gradevole e oggettivamente si tratta probabilmente di una delle ipotesi più riuscite tra quelle apparse sul web fino ad ora ad immaginare come sarà la nuova Fiat Panda 2024. Ricordiamo che questo modello che darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriverà anche la nuova Multipla avrà due versioni elettriche e almeno una ibrida. La versione elettrica da 320 km di autonomia dovrebbe costare meno di 24 mila euro, quella da 200 km meno di 20 mila euro mentre l’ibrida che sarà la versione d’ingresso potrebbe costare meno di 17 mila euro.