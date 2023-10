Nuova Fiat Multipla: la sua trasformazione stupirà ancora di più di quella di Panda

Nuova Fiat Multipla dovrebbe essere una delle prossime novità per quanto riguarda la casa torinese. Il nome non è ancora certo, ma al momento è stato soprannominato proprio così il futuro SUV che Fiat lancerà nel 2025 e che dovrebbe nascere su piattaforma STLA Medium di Stellantis. Il luogo di produzione se non avverranno cambiamenti sarà lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove vengono prodotte Citroen Ami, Nuova Fiat Topolino e Opel Rocks-e.

Ecco come sarà la nuova Fiat Multipla e perchè potrebbe stupire anche più della nuova Panda

Nuova Fiat Multipla viene descritta come un modello che probabilmente stupirà ancora più della nuova Fiat Panda che vedremo il prossimo anno. Ambedue queste auto faranno paerte della stessa famiglia di modelli con un look abbastanza simile anche se ovviamente la Multipla con una lunghezza intorno ai 4,4 m sarà un modello decisamente più grande rispetto alla nuova Panda che debutterà a metà del 2024. La sua presentazione potrebbe avvenire entro la fine del 2025 con lo sbarco sul mercato che invece potrebbe avvenire nei primi mesi del 2026.

Nuova Fiat Multipla potrebbe stupire anche più della nuova Fiat Panda per via delle sue caratteristiche. Oltre ad uno stile moderno e squadrato e interni comodi e spaziosi, questa auto che sarà nello stile essenziale e minimalista offrirà un rapporto qualità prezzo che non avrà uguali nel suo segmento di mercato. Si vocifera di un prezzo inferiore ai 30 mila euro per la versione completamente elettrica mentre l’ibrida il cui arrivo non è sicuro al 100 per cento costerà ancor di meno. Qui vi mostriamo un render di Kleber Silva che ha provato ad immaginare l’aspetto di questa futura top di gamma della casa torinese.