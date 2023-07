Nuova Fiat Topolino rivoluziona la mobilità urbana elettrica [FOTO]

Fiat, storico pilastro dell’industria automobilistica italiana, ha svelato la sua più recente creazione: la Fiat Topolino. Con la presentazione di questo EV, l’iconica casa automobilistica torinese vuole proporre una soluzione pratica e sostenibile per il futuro della mobilità nelle città, adatta sia alle famiglie sia ai più giovani.

La nuova Topolino si caratterizza per un design giovane e moderno, ricco di accessori esclusivi come la doccetta, un dettaglio che rende questo modello ancora più unico. Questo veicolo non solo vuole rivoluzionare la mobilità urbana, ma anche rendere l’esperienza di guida un momento di gioia e libertà, contribuendo all’obiettivo di una completa elettrificazione del parco auto.

La nuova Fiat Topolino prende il suo nome e il design dalla storica 500, carismatica compagna di avventure urbane, chiamata affettuosamente Topolino per le sue dimensioni contenute. Pur essendo un quadriciclo, la Topolino si propone come alternativa allo scooter offrendo un ampio ventaglio di possibilità: la sicurezza nella guida sotto la pioggia, una struttura robusta che garantisce maggiore protezione e la possibilità di condividere il viaggio con amici o familiari.

Fino a 75 km di autonomia con una singola ricarica

La gamma include due versioni distinte: una chiusa e una aperta. Entrambe sono disponibili nella colorazione Verde Vita, che sottolinea la vocazione eco-friendly del veicolo. Grazie alle dimensioni contenute e alla maneggevolezza, il nuovo veicolo elettrico permette di muoversi in città senza stress, raggiungendo una velocità massima di 45 km/h e garantendo fino a 75 km di autonomia con una singola carica della batteria da 5,4 kWh (che avviene in meno di 4 ore).

L’interno della Fiat Topolino è stato progettato per massimizzare lo spazio disponibile: tra il guidatore e il passeggero, un pratico vano portabagagli può accogliere una valigia, offrendo così fino a 63 litri di spazio di carico.

Fiat non si limita a offrire un’auto elettrica dal design unico, ma permette ai propri clienti di personalizzare la Topolino secondo i propri gusti ed esigenze. Si può scegliere di aggiungere adesivi effetto legno sulle portiere della versione chiusa o adesivi a strisce sul tetto della versione aperta. Le due versioni includono il Dolcevita Box, un portapacchi retro, degli interni con dettagli in tessuto e degli specchietti retrovisori esterni dal design vintage.

Diversi accessori dedicati

La personalizzazione non finisce qui: attraverso il sito Web di Fiat o nelle concessionarie del brand, è possibile acquistare una serie di accessori dedicati, tra cui una capiente borsa portaoggetti, un ventilatore USB, un altoparlante Bluetooth, una borraccia termica e dei coprisedili multifunzionali sfruttabili anche come teli da mare.

In sintesi, la nuova Fiat Topolino, con il suo spirito giovane e le sue soluzioni innovative, si pone come il quadriciclo leggero elettrico perfetto per muoversi in città, promettendo di portare una ventata di freschezza e sostenibilità nel panorama della mobilità urbana.