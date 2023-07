Nuove Fiat 600 e Topolino: oggi il debutto, ecco dove seguire la diretta

Nuove Fiat 600 e Topolino finalmente debuttano oggi a Torino. A partire dalle 18 su YouTube nella pagina ufficiale di Fiat si potrà seguire la diretta del grande evento che si tiene proprio nel giorno in cui festeggia il compleanno della 500. Ovviamente l’attesa è grande tra i fan della casa automobilistica italiana ma anche tra gli addetti ai lavori curiosi di conoscere ogni dettaglio relativo alle specifiche di queste due vetture che dal punto di vista del design non offrono ormai più segreti dato il gran numero di foto e video spia di cui sono state protagoniste nelle ultime settimane. Per quanto riguarda la Topolino Fiat nelle scorse settimane ha diffuso anche la prima immagine ufficiale della versione “spiaggina” senza portiere.

Oggi è il grande giorno per le nuove Fiat Topolino e 600: ecco dove seguire la diretta

Nuove Fiat Topolino e Fiat 600 sono le due più grandi novità di questo 2023 per quanto concerne la principale casa automobilistica italiana. La loro commercializzazione inizierà a partire dalle prossime settimane con le versioni di lancio di cui forse oggi saranno resi noti i prezzi. Ovviamente c’è grande curiosità di conoscere allestimenti, specifiche tecniche e interni delle due nuove auto di Fiat destinate ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma del brand di Stellantis che nei prossimi anni lancerà altre novità importanti. Infatti nel 2024 arriverà la nuova Fiat Panda mentre il 2025 sarà l’anno di un nuovo SUV di segmento C su piattaforma STLA Medium che potrebbe chiamarsi nuova Fiat Multipla.

Ecco il video per seguire la diretta streaming della presentazione delle due nuove auto di Fiat: