Fiat dal 2024 si prepara a lanciare una nuova famiglia di auto

Fiat è tornata protagonista del settore automotive in Europa con l’imminente lancio delle nuove 600 e nuova Topolino. E’ bastato mostrare le prime immagini delle due auto per suscitare la massima attenzione da parte di appassionati e addetti ai lavori di mezzo mondo. Le due auto dovrebbero essere svelate ufficialmente il prossimo 4 luglio anche se in proposito si attendono ancora conferme ufficiali. Nel frattempo segnaliamo che le novità per Fiat non sono finite. Infatti a partire dal prossimo anno la principale casa automobilistica italiana lancerà una nuova famiglia di auto con uno stile molto diverso rispetto a quello delle attuali auto presenti in gamma che come sappiamo sono tutte molto simili nello stile.

Dal 2024 nuova famiglia di auto per Fiat: avranno uno stile molto diverso

Anche la stessa nuova Fiat 600 da molti è stata giudicata come un modello evolutivo nello stile e molto vicino alla nuova 500 e alla 500X. Situazione completamente diversa dal prossimo anno quando sarà lanciata una hatchback di segmento B lunga circa 4 metri su piattaforma STLA Small. Questa auto che forse si chiamerà nuova Panda ma che potrebeb avere anche un nome diverso avrà uno stile molto più squadrato e futuristico rispetto ai modelli attuali dando origine ad una nuova famiglia di auto da cui nel 2025 deriverà un secondo modello che attualmente è soprannominato nuova Fiat Multipla.

Queste due auto saranno fortemente imparentate nello stile e nella tecnologia con due auto francesi: le nuove Citroen C3 e C5 Aircross. Qest’ultima sostituirà in un sol colpo la 500X e Tipo che andranno in pensione. Queste sono per il momento le novità trapelate a proposito di queste due future auto con cui la casa automobilistica italiana completerà la sua gamma. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali notizie arriveranno a proposito di questi due nuovi modelli.