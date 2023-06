Nuova Fiat Topolino: un video ipotizza l’aspetto finale

Nuova Fiat Topolino é la prossima grande novità di Fiat in questo 2023 insieme alla nuova Fiat 600. Il suo debutto ufficiale potrebbe avvenire il prossimo 4 luglio anche se al momento si attendono ancora conferme ufficiali da parte della principale casa automobilistica italiana che nel frattempo nei giorni scorsi ha mostrato la prima immagine ufficiale del modello in versione spiaggina senza portiere.

Un video render ipotizza l’aspetto finale della nuova Fiat Topolino

In attesa del lancio ufficiale della nuova Fiat Topolino, sul web è apparso un nuovo video render realizzato dal designer e architetto Tommaso D’Amico e pubblicato sul suo canale di YouTube dove sulla base della prima immagine ufficiale viene ipotizzato l’aspetto definitivo di questo quadriciclo elettrico destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma di Fiat nei prossimi anni allargando e non di poco il numero di clienti interessati ad acquistare una vettura con il logo della mitica casa automobilistica torinese.

Nuova Fiat Topolino deriva dalla Citroen AMI ma per il design si differenzia in maniera abbastanza netta con uno stile retrò che omaggia il mitico modello di Fiat degli anni ’50. Questo soprattutto per quanto riguarda la parte anteriore e posteriore. L’auto dovrebbe avere un prezzo di partenza piuttosto contenuto grazie in particolare agli incentivi statali. Si parla di un prezzo di partenza intorno ai 6 o 7 mila euro. Si attendono però conferme ufficiali da parte di Fiat che potrebbero arrivare già in sede di presentazione il prossimo 4 luglio giorno in cui si potrebbero anche aprire le prenotazioni per il nuovo modello che sarà prodotto a Kenitra in Marocco a partire dalla fine del 2023.