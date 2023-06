Nuova Fiat Topolino: anche Garage Italia anticipa le sue versioni del quadriciclo

Nuova Fiat Topolino nei giorni scorsi è stata a lungo al centro dell’attenzione con la prima foto ufficiale pubblicata da Fiat a cui sono seguite varie foto “rubate” brevi filmati presi da storie di Instagram o da backstage delle scene degli spot pubblicitari. L’auto insomma non è assolutamente passata inosservata e anche Garage Italia che fino a pochi giorni fa era guidata da Lapo Elkann nei giorni scorsi ha proposto le sue versioni, ben 6, del nuovo modello della principale casa italiana.

Nuova Fiat Topolino: ecco le sei versioni di Garage Italia

La nuova Fiat Topolino by Garage Italia è stata realizzata in sei diverse versioni tutte ispirate ai personaggi del mondo Disney. Così abbiamo quella di Paperinik, quella di Minnie, quella di Topolino, di Paperino, di Pippo e di Pluto. Sono tutte basate sulla versione Spiaggina che è la prima ad essere stata rivelata. Questa si caratterizza per l’assenza di sportelli. Ma ovviamente in sede di presentazione del quadriciclo elettrico sarà rivelata anche quella con portiere. Al momento non è ancora certo quando avverrà la presentazione ufficiale di questa vettura. Pare però che possa essere il 4 luglio il giorno in cui è più probabile il debutto di questo piccolo veicolo insieme alla nuova Fiat 600.

Di certo la produzione inizierà nei prossimi mesi in Marocco. La vettura sarà costruita insieme alla Citroen AMI da cui deriva. Il prezzo con gli incentivi potrebbe partire da 6-7 mila euro. Dunque la possibilità che questa microcar possa essere un successo commerciale sembrano elevate.