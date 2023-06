Nuova Fiat 600: primo video ufficiale per il SUV compatto

Nuova Fiat 600 è apparsa per la prima volta sul canale ufficiale di Fiat su YouTube con un video pubblicato nelle scorse ore in occasione della clip dal titolo “Porte Aperte” con cui la principale casa automobilistica italiana celebra l’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana “Not Alone”. Si tratta della stessa unità avvistata nelle scorse settimane a Roma nelle prime immagini senza veli che vi abbiamo mostrato. Non a caso nel video ci sono alcune immagini girate proprio in quella città nei pressi del Vaticano.

Primo video ufficiale su YouTube per la nuova Fiat 600

Purtroppo il video non aggiunge nulla di nuovo a proposito di quelle che saranno le caratteristiche della nuova Fiat 600 per le quali molto probabilmente dovremo aspettare la presentazione ufficiale che avverrà nelle prossime settimane. Si dice in particolare che possa essere il prossimo 4 luglio il giorno della presentazione di questo modello e forse anche della nuova Fiat Topolino che è l’altra grande novità della casa torinese per quanto concerne questo 2023. In quella data del resto si festeggia il lancio della 500.

Ricordiamo che la 600 sarà prodotta entro fine anno a Tychy in Polonia nello stesso sito produttivo in cui viene realizzata Jeep Avenger e in cui in futuro sarà costruito anche un SUV compatto di Alfa Romeo. I prezzi, gli allestimenti e le versioni saranno comunicati quasi sicuramente in sede di presentazione. Non escludiamo che anche gli ordini si apriranno in quella data forse solo per la versione di lancio come accaduto con altri modelli di Stellantis in passato.