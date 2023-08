Nuova Fiat Panda elettrica potrebbe costare meno di 25.000 €

Nuova Fiat Panda arriverà nel corso del prossimo anno. Il giorno esatto del debutto ufficiale potrebbe essere l’11 luglio 2024, data importante per Fiat che proprio quel giorno festeggia i 125 anni dalla sua nascita. Questa vettura subirà un profondo cambiamento rispetto al modello attuale trasformandosi in una vettura di segmento B lunga circa 4 metri e con lo stile di un crossover o comunque di una hatchback “crossoverizzata”. L’auto di Fiat avrà molto in comune con la nuova Citroen C3 che debutterà in autunno.

Meno di 25.000 € per la versione elettrica della nuova Fiat Panda

A proposito della nuova Citroen C3 si dice che la nuova Fiat Panda avrà in comune oltre che lo stile anche il prezzo della versione elettrica. Infatti entrambe le due auto di Stellantis dovrebbero essere due auto elettriche low cost con prezzi che dovrebbero partire da meno di 25 mila euro. Le due vetture avranno anche versioni a combustione, molto probabilmente ibride che costeranno meno di 17 – 18 mila euro.

Nuova Fiat Panda dunque sarà un modello di rottura per Fiat che darà il via ad una nuova era in cui il marchio torinese spera di essere uno dei massimi protagonisti in Europa e non solo. Infatti la vettura sarà commercializzata non solo in Europa ma anche in altre aree del mondo essendo concepita come un veicolo globale. In Sud America però potrebbe avere un nome diverso: Nuova Fiat Argo o Uno sembrano al momento le ipotesi più probabili.