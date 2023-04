Nuova Citroën C3 eletta World Urban Car 2023

La Citroën C3 di nuova generazione è stata premiata in occasione dei World Car Awards 2023 con il prestigioso premio World Urban Car 2023. L’annuncio è arrivato a margine dell’apertura del Salone di New York 2023 (New York International Auto Show – NYIAS) dopo il voto di oltre 100 giornalisti internazionali del settore automobilistico provenienti da 32 paesi.

La nuova C3 ha vinto nella categoria Urban Car, aperta a tutte le auto di lunghezza inferiore a 4,25 metri in vendita in almeno due mercati principali (Cina, Europa, India, Giappone, Corea, America Latina e Stati Uniti) e almeno in due continenti separati.

Propone un carattere deciso e personalizzabile

La vettura è stata elogiata per la sua modernità e il suo carattere deciso e personalizzabile. Si distingue nel suo segmento grazie a un carattere unico, all’elevata altezza da terra, al cofano che domina la strada e alla posizione di guida alta. Oltre al comfort tipico della casa automobilistica francese, lo spazio interno è al top di quanto disponibile sul mercato e il suo design intelligente facilita la vita di tutti i giorni.

La nuova Citroën C3 è un modello progettato, sviluppato e prodotto da e per India, Asia e Sud America. Il successo conquistato in India e Sud America rappresenta una crescita importante per il brand di Stellantis ed è un contributo al successo di una strategia volta ad aumentare i volumi di vendita globali di Citroën e a ridurre la sua dipendenza dall’Europa.

Thierry Koskas, CEO di Citroën, ha detto: “Siamo particolarmente onorati di ricevere il premio World Urban Car 2023 grazie alla C3. Oltre al successo commerciale di questo modello, riconosce l’importanza della nostra strategia di crescita in India, Asia e Sud America. Come primo modello di una famiglia di tre vetture, la Citroën C3 combina uno stile forte e moderno con un elevato livello di comfort, per non parlare della connettività e della tecnologia che i clienti di queste regioni si aspettano”.