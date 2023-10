Nuova Fiat Panda: il debutto di Citroen e-C3 momento importante

Il prossimo 17 ottobre la nuova Citroen e-C3 sarà svelata. Questo sarà un momento importante per Stellantis trattandosi della prima auto elettrica low cost per l’Europa. Questo modello dovrebbe avere un prezzo inferiore ai 25 mila euro al netto di incentivi. Qualcuno parla addirittura di 23 mila euro. Con questa auto dunque Stellantis vuole fare concorrenza alle case automobilistiche cinesi pronte ad invadere il vecchio continente con le loro auto elettriche economiche. Ma questo modello sarà importante anche per quanto riguarda la nuova Fiat Panda.

Infatti le due auto saranno gemelle. Non solo condivideranno la stessa piattaforma, lo stesso pacco batterie e gli stessi motori, ma si dice che ci saranno somiglianze anche nello stile. Sia Citroen e-C3 che la nuova Fiat Panda infatti assumeranno le vesti di crossover squadrato lungo circa 4 metri. Le differenze saranno che mentre l’auto di Citroen sarà ispirata a elementi di design visti nella concept car Citroen Oli, la nuova Panda invece guarderà alla concept car Fiat Centoventi. In entrambi i casi però il risultato sarà abbastanza vicino.

Sia nuova Fiat Panda che nuova Citroen e-C3 poi daranno origine ad una nuova famiglia di auto a cui seguiranno nel 2025 altri due modelli molto importanti: nuova Fiat Multipla e nuova Citroen C3 Aircross. Anche queste auto apparirranno con un design squadrato, uno stile essenziale e forme squadrate ma con dimensioni maggiori. Dunque il prossimo 17 ottobre avremo qualche informazione in più su quello che sarà lo stile della nuova Panda.