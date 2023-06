Nuova Fiat Panda e Multipla: la casa italiana vuole stupire ancora

Fiat è uno dei marchi più amati dagli italiani, grazie alla sua capacità di innovare e di proporre modelli che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Dopo aver rilanciato la 500 elettrica e la nuova Tipo, Fiat sta lavorando al rinnovamento della sua gamma di vetture compatte, con particolare attenzione alle soluzioni elettriche e ibride. In questi giorni vi abbiamo mostrato le prime immagini senza veli della nuova Fiat 600 e della nuova Fiat Topolino. Le due auto saranno ufficialmente presentate durante l’estate forse il 4 luglio nel corso di una grande cerimonia. In futuro però la casa vuole stupire ancora. Nei prossimi anni arriveranno infatti altri due modelli: Nuova Fiat Panda e nuova Fiat Multipla.

Fiat pronta a stupire ancora nei prossimi anni con la nuova Fiat Panda e Multipla

Diciamo subito che i nomi di nuova Fiat Panda e nuova Fiat Multipla non sono ufficiali. Si tratta di alcune indiscrezioni che circolano da tempo con una certa insistenza. La prima ad arrivare dovrebbe essere la nuova Panda che sarà lanciata entro la fine del prossimo anno e sarà una hatchback lunga circa 4 metri su piattaforma STLA Small. L’auto dovrebbe essere prodotta in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est Europa. Nel 2025 toccherà invece alla nuova Fiat Multipla che tornerà nelle vesti di crossover di segmento C lungo circa 4,4 m su piattaforma STLA Medium e il suo luogo di produzione sarà il Marocco.

La nuova Fiat Panda e Multipla avranno un design molto diverso rispetto alla nuova 600 e alla nuova Topolino e anche alle altre auto presenti nella gamma di Fiat dando origine ad una nuova famiglia di modelli. Le due auto potrebbero avere alcuni elementi di design del concept car Fiat Centoventi. Si spera che già nei prossimi mesi possano arrivare notizie più precise a proposito di queste due attese vetture.