Nuova Citroen e-C3 2023: sarà questo il suo design? [RENDER]

Nuova Citroen e-C3 è la prossima grande novità che sarà rivelata dal gruppo Stellantis. Il suo debutto è previsto nel corso del prossimo autunno, forse in ottobre. Di questa auto nei giorni scorsi è stata mostrata una prima immagine teaser oscurata. Sulla base di questa immagine e di alcune indiscrezioni trapelate fino ad ora sulle caratteristiche di questo veicolo, il designer brasiliano Kleber Silva ha pubblicato un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente sarà rivelato.

Sarà questo l’aspetto della futura Citroen e-c3 che vedremo a breve?

Citroen e-C3 sarà la prima auto elettrica low cost di Stellantis e sarà gemellata con la nuova Fiat Panda che vedremo il prossimo anno. Le due auto dovrebbero avere un prezzo di partenza inferiore alle 25 mila euro. Inoltre avranno anche molto cose in comune, dalla stessa piattaforma fino alla gamma di motori. Anche il design dovrebbe essere abbastanza vicino. Entrambe saranno delle hatchback crossover lunghe circa 4 m. Il render che vi mostriamo in questo articolo immagina questa vettura sulla base della C3 venduta in Brasile e India e anche con alcuni elementi di design della concept car Citroen Oli che la casa automobilistica francese ha mostrato lo scorso anno come una sorta di manifesto del suo futuro.

Citroen e-C3 dunque si prepara al debutto. Vedremo che novità trapeleranno nelle prossime settimane. E’ probabile infatti che nuovi indizi sulle sue caratteristiche e sul suo design possano arrivare direttamente da Citroen sotto forma di teaser.