Nuova Fiat Panda: data di debutto, prezzo, novità e design [RENDER]

Nuova Fiat Panda è la grande novità della casa italiana per questo 2024. Il modello arriva dopo i debutti nel 2023 delle nuove Fiat Topolino e 600. Questa auto sarà un modello completamente diverso rispetto all’attuale Panda che continuerà ad essere prodotta a Pomigliano almeno fino alla fine del 2026. Per quanto riguarda la data di debutto di questa auto, al momento non ci sono notizie ufficiali. Voci di corridoio dicono però che Fiat potrebbe scegliere l’11 luglio 2024 per la presentazione di questo importante modello destinato ad avere per molti anni un ruolo centrale nella sua gamma. In quella data infatti Fiat festeggia 125 anni di attività.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda nascerà su piattaforma Smart Car, la stessa della recente Citroen e-C3 e utilizzerà batterie LFP. La sua produzione per l’Europa avverrà in Serbia presso lo stabilimento di Kragujevac. L’auto sarà prodotta anche in Marocco a Kenitra e in Brasile a Betim. Per quanto riguarda il prezzo, si tratterà di un’auto essenziale con richiami alla prima generazione di Panda nei primi anni ’80. La versione entry level sarà ibrida e dovrebbe costare meno di 15 mila euro. La versione elettrica con autonomia di 320 km dovrebbe partire invece da 21.000 euro al netto di incentivi. Si dice che in un secondo momento possa arrivare anche una seconda versione elettrica ancora più economica.

Per quanto riguarda il design della nuova Fiat Panda sappiamo che sarà completamente diversa dal modello attuale. La sua lunghezza dovrebbe essere di circa 4 m. Le forme squadrate ricorderanno quelle della concept Fiat Centoventi e anche quelle della recente Citroen e-C3. Questa auto darà origine ad una nuova famiglia di veicoli da cui poi dovrebbe derivare nel 2025 la nuova Fiat Multipla. Le prime consegne di questa nuova auto potrebbe avvenire entro la fine del prossimo autunno.