Fiat Topolino: cinque versioni uniche per festeggiare i 100 anni della Disney

Fiat Topolino è stata protagonista di un regalo esclusivo che Fiat ha voluto fare alla Disney che festeggia 100 anni. La principale casa automobilistica italiana ha realizzato cinque versioni uniche del suo recente modello, quattro disegnate dal Centro Stile FIAT ispirate ai Disney Creatives e una realizzata dall’artista Disney Giorgio Cavazzano. La presentazione di queste 5 Topolino uniche è avvenuto presso Casa 500, al quarto piano della pinacoteca“Pinacoteca Agnelli” a Torino.

Fiat omaggia i 100 anni della Disney con 5 versioni speciali della sua nuova Fiat Topolino

Sempre quest’anno si festeggiano anche i 95 anni di Topolino e i 100 del Lingotto. Del resto il rapporto tra Fiat e Disney risale agli anni ’30 con il nome Topolino che divenne il soprannome della 500. L’evento di presentazione di queste 5 uniche Fiat Topolino è stato tenuto da Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis Global, e Daniel Frigo, Country Manager di The Walt Disney Company Italy & Turkey e Head of Studio Italy. Francois ha messo in evidenza come il legame tra Fiat e Disney sia radicato per questioni anagrafiche, dato che le due aziende hanno più o meno la stessa età, ma anche perchè entrambe ispirano da decenni l’arte, la street art e la moda.

Daniel Frigo ha detto che la Disney è davvero orgogliosa di far parte della cultura italiana e dunque si è detto onorato di poter festeggiare il centenario insieme a Fiat. Segnaliamo che per festeggiare al meglio questo importante anniversario sarà allestita una mostra di questi 5 pezzi unici di Fiat Topolino, in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli. Le 5 auto sono ispirate al mondo Disney. Quattro di loro sono incentrate su quattro temi legati al mondo Diseny: storico, moderno, street e astratto. La quinta invece è stata realizzata dal famoso designer Disney Giorgio Cavazzano.