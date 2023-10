Fiat 600e ottiene il primo premio della sua storia

Fiat 600e ha ottenuto nelle scorse ore il primo premio della sua pur breve carriera. Il crossover elettrico della principale casa automobilistica italiana è stata premiata dall’UIGA, Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive con il “Premio Giuria Popolare”. In pratica è stato il pubblico a scegliere di premiare il nuovo modello di Fiat votandolo in massa sul sito web dell’iniziativa. Il modello è stato scelto tra sette finaliste per cui era possibile votare.

Fiat 600e ottiene il Premio Giuria Popolare ad Auto Europa 2024

La premiazione di Fiat 600e è avvenuta ieri presso la sede di Bosch Italia a Milano. Questa è la versione completamente elettrica del SUV compatto di Fiat presentato lo scorso 4 luglio che si caratterizza per avere un motore da 156 cavalli e una batteria da 54 kW che garantisce oltre 400 km di autonomia nel ciclo misto che diventano quasi 600 km in quello urbano. La vettura viene prodotta da Fiat presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia su piattaforma CMP insieme a Jeep Avenger altro modello premiato in occasione dello stesso concorso.

Fiat 600e dunque ottiene il primo riconoscimento di quella che si spera possa essere una carriera lunga e fortunata. Il Managing Director di Fiat e Abarth in Italia Giuseppe Galassi ha commentato con favore questo premio ricevuto dichiarando che ciò conferma che il nuovo crossover è molto apprezzato dalla gente incarnando alla perfezione la filosofia e la bellezza della Dolce Vita. Questo vale in particolare per la sua versione elettrica che suscita molta curiosità nei consumatori come conferma questa premiazione.