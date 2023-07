Fiat 600e: l’icona della mobilità italiana rinasce 100% elettrica [FOTO]

Dopo un’attesa lunga e piena di anticipazioni, Fiat ha finalmente tolto il velo dalla sua ultima creazione: la nuova Fiat 600e. Il crossover segna il ritorno del celebre brand torinese nel segmento B, riaffermando la sua presenza con un modello che si presta perfettamente sia alla vita cittadina che a quella all’aperto.

Le misure generose di 4170 mm di lunghezza rendono la 600e una vettura spaziosa e accogliente, capace di ospitare comodamente fino a cinque persone. A bordo, dispone di numerosi vani portaoggetti (con una capacità totale di 15 litri) e un bagagliaio da 360 litri, pronto ad accogliere tutto ciò che serve per una gita fuori porta o un viaggio più lungo.

Motore elettrico da 156 CV

Il cuore pulsante di questo EV è la batteria da 54 kWh, che garantisce un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e fino a 600 km in quello urbano. E se ciò non bastasse, grazie a un sistema di ricarica rapida fino a 100 kW, meno di mezz’ora è sufficiente per raggiungere l’80% di capacità. Se invece si opta per la ricarica tradizionale, sfruttando un caricatore di bordo standard da 11 kW e un cavo Modo 3, la carica completa si raggiunge in meno di 6 ore presso le stazioni pubbliche.

Sotto al cofano, la nuova Fiat 600e cela un motore elettrico da 156 CV (115 kW), che le permette di passare da 0 a 100 km/h in soli 9 secondi. Per rispondere alle diverse esigenze di guida, la 600e è dotata di tre modalità selezionabili: Eco, Normale e Sport. Inoltre, lo storico marchio italiano prevede di ampliare la gamma del nuovo modello con l’introduzione di un motore ibrido entro metà 2024.

La nuova 600e si presenta con un design rinnovato e accattivante: linee nette, un nuovo badge cromato 600, inediti fari a LED e cerchi fino a 18”. La bandiera italiana sul paraurti posteriore aggiunge un tocco di orgoglio patriottico mentre dettagli in nero lucido e cromati completano il suo aspetto esteriore.

C’è la funzione di cromoterapia

Passando all’interno, la Fiat 600e promette un comfort senza precedenti, con sedili in pelle sintetica color avorio, regolazione elettrica dell’inclinazione e funzione di massaggio posteriore per il sedile del conducente.

Una caratteristica veramente unica è la funzione di cromoterapia, che permette di selezionare fino a otto diverse colorazioni per l’ambiente radio e l’illuminazione interna per un’esperienza di guida davvero unica nel suo genere.

La dotazione di sicurezza della nuova Fiat 600e è molto ricca e comprende sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, cruise control adattivo, Blind Spot Detection e molte altre feature di sicurezza avanzate. Anche l’infotainment non è da meno, con un quadro strumenti digitale da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless e sistema Uconnect con display touch da 10.25 pollici.

Due versioni disponibili

La nuova Fiat 600e è disponibile in due versioni, La Prima e RED, con prezzi che partono da 35.950 € (o 29.950 € con le promozioni e gli incentivi statali in caso di rottamazione) e 40.950 €. Le prenotazioni sono già aperte, con le prime consegne previste per la fine di settembre.

Sia in città che in viaggio, il nuovo crossover elettrico Fiat è pronto a rivoluzionare l’esperienza di guida grazie alla sua combinazione di design affascinante, tecnologia all’avanguardia e rispetto per l’ambiente. La rinascita elettrica di un’icona della mobilità italiana, la Fiat 600, è ora realtà.