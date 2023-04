Nuova Audi A8 2024: prestazioni straordinarie per la futura ammiraglia [RENDER]

Nuova Audi A8 sarà la futura ammiraglia del marchio di Ingolstadt. Il suo arrivo è previsto per il prossimo anno. Si tratterà dell’auto elettrica più potente di sempre per Audi. Al momento questo primato spetta alla RS E-Tron GT che offre 646 cavalli e dunque ci aspettiamo una potenza maggiore. Si prevede infatti che questa vettura offrirà prestazioni davvero straordinarie. Al momento di questa auto non è stato avvistato nessun prototipo. Dunque ipotizziamo che se davvero arriverà il prossimo anno il debutto comunque sarà verso la fine del 2024.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Audi A8 che forse vedremo nel 2024

Nuova Audi A8 nascerà su una versione allungata della piattaforma DPI sviluppata da Audi e Porsche. Ricordiamo che questa piattaforma verrà utilizzata anche per un paio di crossover, vale a dire Q6 E-Tron e Porsche Macan. Questa auto nello stile sarà ispirata dalla concept Audi Gradnsphere e dunque non sarà una classica berlina a tre volumi come le precedenti generazioni. Sembra assai probabile che vedremo una vettura dalla silhouette particolarmente affilata e aerodinamica. Questo per migliorare l’efficienza e garantire un’autonomia di oltre 750 km con una ricarica completa. Questa vettura dovrebbe essere inoltre dotata di una grande batteria da 120 kWh.

La nuova Audi A8 a capacità di ricaricare a 270 kW dal 5 all’80 percento in meno di 25 minuti. A questa auto basteranno appena 10 minuti per potersi ricaricare di circa 300 km in una stazione di ricarica. A proposito del design di questa futura ammiraglia della casa automobilistica di Ingolstadt, qui vi mostriamo un render pubblicato da Autocar che ipotizza quello che potrebbe essere lo stile di questa auto.