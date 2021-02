Audi RS e-tron GT sfida in drag race la Formula E [Video]

Le drag race sono un fenomeno in voga ed anche Nico Rosberg ha ceduto alla tentazione, mettendo a confronto, nel suo canale YouTube, due creature elettriche firmate Audi: la nuova RS e-tron GT e la monoposto di Formula E 2021 del marchio dei “quattro anelli”.

L’ex campione del mondo di F1, per l’occasione, si è messo al volante della sportiva di Ingolstadt, spinta da una coppia di motori elettrici che riescono a generare fino a 637 cavalli di potenza e 830 Nm di coppia, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3″1. Nell’abitacolo del bolide a ruote scoperte si è invece seduto il pilota Lucas Di Grassi, campione del mondo di Formula E nel 2017. Teatro del confronto è stato l’Audi Driving Experience Center di Neuburg, in Germania.

Lo scatto breve delle due creature automobilistiche coinvolte nella sfida è molto simile, ma non vi anticipiamo l’esito del match, andato in scena in due battute, le cui dinamiche potrete scoprire gustando il video. Doveroso evidenziare che le condizioni in cui si è svolto il confronto non erano ideali per il grip, quindi il risultato della doppia sfida non è da rivista scientifica, anche se serve comunque a farsi un’idea del rapporto di forza.