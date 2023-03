Audi aggiorna la gamma Q4 e-tron

Se state per comprare una nuova Audi della gamma Q4 e-tron scoprirete di avere a disposizione tutte le novità inserite nell’aggiornamento del software 3.2. Se invece siete già possessori di un’Audi della gamma Q4 e-tron di inizio produzione, nessuna paura, perchè passando in concessionaria potrete dotare il vostro Suv delle stesse novità. In futuro non sarà più necessario perchè ci penserà il sistema over-the-air.

I servizi Audi Connect

Oltre ad aver ottimizzato l’integrazione di Amazon Alexa, attraverso la quale si possono gestire vocalmente alcune funzionalità e servizi, grazie ad Audi Connect si possono creare profili personalizzati che memorizzano informazioni e parametri di ogni tipo. I nuovi aggiornamenti consentono di utilizzare l’e-tron trip planner dall’app MyAudi, che permette di pianificare percorsi e soste di ricarica da inviare alla vettura. Molto utile il servizio integrato Audi connect Emergency call & Service che, facendo tesoro della localizzazione dell’auto, può inoltrare in automatico una chiamata d’emergenza in caso di incidente, fornendo ai soccorritori anche la posizione del veicolo.

Si ricarica in corrente continua

Da un punto di vista pratico dell’utilizzo della vettura, è sicuramente la novità che può interessare maggiormente. Se sulla Q4 e-tron si ha un accumulatore da 82 Kw, allora sarà possibile ricaricare in corrente continua (DC) con potenza massima fino a 135 kW. Molto utile è la funzione di protezione che blocca il rifornimento di energia quando la carica arriva all’80% della batteria. Inoltre con Plug & Charge, quando si arriva alla colonnina pubblica per rifornire la vettura, l’Audi Q4 e-tron sarà automaticamente autorizzata “al pieno di energia” senza che si faccia ricorso a schede o app, con il riconoscimento del veicolo e il pagamento automatizzati. Infine, i clienti possono pianificare le ricariche a casa nelle fasce orarie preferite, sia dalla vettura sia dall’app MyAudi.