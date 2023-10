Nuova Alfa Romeo Giulietta: non escluso il ritorno [RENDER]

Di una nuova Alfa Romeo Giulietta se ne parla da anni. Il possibile arrivo di una nuova generazione della celebere berlina compatta sembrava da escludere fino a qualche tempo fa. Tuttavia le cose sembrano essere cambiate di recente, almeno secondo quanto riportato dal magazine inglese Autocar che ha parlato con il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato, il quale non avrebbe escluso il ritorno di questo modello in futuro nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

Ecco come potrebba apparire la nuova Alfa Romeo Giulietta in caso di ritorno

A proposito di una nuova Alfa Romeo Giulietta che potrebbe tornare nelle vesti di alternativa al SUV Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato, qui vi mostriamo uno dei tanti render che negli ultimi anni sono apparsi ad immaginare quale potrebbe essere il design di un simile modello. Di questa auto sappiamo che se tornerà sarà solo elettrica e utilizzerà la piattaforma STLA Medium essendo lunga circa 4,5 m. La vettura però non dovrebbe tornare nelle vesti di classica berlina hatchback ma si parla di un aspetto più sportivo quasi “coupeggiante”. L’auto potrebbe inoltre essere dotata di coda tronca, una caratteristica che a quanto pare troversà spazio in diversi futuri modelli dello storico marchio milanese.

A proposito del ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta, Imparato ha detto che pensa di poter fare soldi anche con una vettura di questo tipo ora che finalmente il Biscione è tornato ad essere redditizio e sembra ben avviato a diventare un brand premium globale come nei desideri del gruppo Stellantis. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito del ritorno di questo modello nel corso dei prossimi mesi.