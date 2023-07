Stellantis, Carlos Tavares: ‘La nuova STLA Medium rivoluziona le idee convenzionali sul trasporto’

Stellantis lancia una sfida all’universo delle auto elettriche: la nuova piattaforma STLA Medium. Questa innovativa proposta BEV-by-design punta a riscrivere le regole del gioco nel settore automobilistico grazie ad autonomia interessante, efficienza energetica e velocità di ricarica al vertice della categoria.

La piattaforma STLA Medium promette un range di percorrenza superiore ai 700 km grazie all’innovativo pacchetto Performance. Il pacchetto Standard, dal canto suo, assicura comunque più di 500 km di autonomia secondo il ciclo WLTP.

L’architettura elettrica a 400V consente efficienza energetica e tempi di ricarica leader nel settore, con una ricarica dal 20% all’80% della batteria che richiede soli 27 minuti. Un’esperienza di viaggio migliore è garantita da un ecosistema di ricarica e servizi integrato.

Supporta una potenza massima di 387 CV

Il nuovo pianale del colosso del settore automotive è la chiave per un futuro flessibile e sostenibile, aprendo la strada a un’ampia gamma di veicoli di segmenti C e D. La versatilità del design e la massima libertà creativa per designer consentiranno la creazione di berline, crossover e SUV, con un passo variabile e un’altezza da terra modulabile.

Oltre a garantire eccellenti prestazioni in termini di autonomia e velocità di ricarica, la nuova architettura sarà in grado di supportare EV con una potenza massima di 387 CV. La flessibilità della trazione – anteriore o integrale – risponde alla varietà di esigenze dei consumatori in tutto il mondo. La nuova piattaforma Stellantis dimostra un impegno per un futuro più pulito, sostenibile ed efficiente.

Le dichiarazioni di Carlos Tavares

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha affermato: “Quello che vediamo oggi è il risultato di oltre due anni di innovazione senza compromessi, supportata da un investimento di 30 miliardi di euro nell’elettrificazione e nel software fino al 2025. La piattaforma STLA Medium riflette l’elevata competenza tecnica della nostra comunità globale e la nostra capacità di fornire prodotti altamente orientati al cliente, rivoluzionando le idee convenzionali sul trasporto mentre ci avviamo verso l’obiettivo zero emissioni di carbonio entro il 2038”.

Il lancio della Stellantis STLA Medium rappresenta un passo avanti significativo per il gruppo automobilistico italo-francese e per l’industria automobilistica in generale. Il pianale si rivela una chiara dimostrazione dell’impegno dell’azienda nella transizione verso l’elettrico, offrendo il miglior rapporto qualità/prezzo per l’assemblaggio delle batterie nel settore e mirando ad incrementare i volumi di produzione.

Lo spazio interno del veicolo elettrico viene ottimizzato al meglio

Un impianto di climatizzazione, un sistema di sterzo e frenata e un sistema di propulsione altamente efficienti riducono al minimo il consumo energetico. La batteria modulare monostrato ad alta densità energetica viene installata con la massima efficienza, aumentando lo spazio interno dell’EV e migliorando le prestazioni di guida grazie a un baricentro ribassato.

La piattaforma STLA Medium rappresenta la prima delle quattro piattaforme BEV globali presentate all’EV Day 2021 da Stellantis. Il piano ambizioso dell’azienda prevede la produzione di fino a 2 milioni di veicoli all’anno in stabilimenti sparsi in tutto il mondo, a partire dall’Europa.