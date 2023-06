Stellantis: William Kendell sarà il nuovo responsabile della customer experience

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore una modifica al suo team nordamericano, con l’ingresso di William Kendell alla guida della customer experience a partire dal 1° luglio 2023. In questa posizione, Kendell dirigerà il team nordamericano per raggiungere la leadership del settore dell’esperienza del cliente, in linea con la dichiarazione di intenti dell’organizzazione globale Every Customer Counts; Every Journey Matters.

È entrato a far parte dell’azienda nel 1994 come ingegnere nell’originale stabilimento di Trenton e ha ricoperto varie posizioni di alto livello nel campo della produzione, con particolare attenzione ai motori. Attualmente ha la responsabilità globale della qualità dei fornitori di propulsori.

Prenderà il posto di David McDonald

Kendell ha una laurea in scienze e un master in ingegneria meccanica presso l’Università di Detroit-Mercy, nonché un master in amministrazione aziendale presso la Michigan State University. Prenderà il posto di David McDonald, che va in pensione dopo 30 anni con Stellantis.

Mark Stewart, COO di Stellantis North America, ha detto: “Proporre una customer experience superiore è un pilastro fondamentale del nostro piano strategico Dare Forward 2030, progettato per migliorare la vita dei nostri clienti sfruttando il potenziale delle nostre tecnologie e della forza lavoro di talento. L’esperienza di leadership e la competenza tecnica di Bill promettono grandi cose per i nostri clienti”.