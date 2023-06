Stellantis rinnova il suo top executive team: nuove nomine e responsabilità dal 1° luglio 2023

Stellantis ha annunciato un importante rinnovo del suo team executive, destinato a prendere il via il 1° luglio 2023. La mossa giunge dopo oltre due anni di grande successo nell’implementazione della struttura organizzativa dell’azienda, che si è distinta per la sua matrice composta da regioni, marchi e funzioni, un modello che ha permesso al gruppo automobilistico italo-francese di ottenere risultati finanziari record dal suo debutto nel 2021.

Tra i cambiamenti principali, Ned Curic – attuale Chief Technology Officer – espanderà le sue competenze per abbracciare l’area di ricerca e sviluppo, trasformandosi nel nuovo Chief Engineering and Technology Officer.

Prenderà il posto di Harald Wester, attuale Chief Engineering Officer, che si appresta a godere di un meritato pensionamento. Curic avrà il compito di dare un impulso significativo alla continua trasformazione di Stellantis in un’azienda tecnologica rivolta alla mobilità sostenibile, garantendo un perfetto allineamento tra la visione strategica e l’implementazione dei progetti della divisione R&D.

Béatrice Foucher lascerà il suo ruolo di CEO di DS Automobiles

Béatrice Foucher, attuale CEO di DS Automobiles, assumerà il ruolo di Chief Planning Officer, succedendo ad Olivier Bourges. La vasta esperienza di Foucher come CEO di un marchio premium e la sua competenza nel settore automobilistico saranno un asset fondamentale per offrire le migliori soluzioni di prodotti e tecnologie, in linea con le aspettative dei clienti.

Olivier Bourges, dal canto suo, passerà al ruolo di Global Corporate Office and Public Affairs Officer. Attingendo alla sua significativa esperienza come segretario generale dell’ex PSA, Bourges porterà una profonda conoscenza degli interessi strategici del settore automobilistico e dei suoi stakeholder nel suo nuovo incarico.

Silvia Vernetti, attuale responsabile del Global Corporate Office, assumerà la carica di responsabile del Global Corporate Planning, lavorando sotto la direzione di Foucher. Vernetti ha dimostrato una grande capacità nel gestire nuovi progetti strategici per Stellantis, avvalendosi della sua vasta competenza nello sviluppo del business e nella gestione finanziaria.

Tim Kuniskis diventerà il nuovo CEO di Ram

Timothy Kuniskis, attuale CEO di Dodge, espanderà le sue responsabilità includendo anche la gestione di Ram. La sua profonda conoscenza del mercato nordamericano sarà un elemento chiave per sostenere il piano di crescita del produttore di pick-up, con un occhio di riguardo per l’espansione globale.

Mike Koval, attuale CEO di Ram, diventerà invece Head of Mopar North America, rispondendo a Mark Stewart – North America Chief Operating Officer. Koval si occuperà di un P&L strategico per la performance della regione del Nord America.

Infine, Olivier François – attuale CEO di Fiat e Global Chief Marketing Officer – vedrà espandersi le sue responsabilità diventando CEO di Fiat e DS Automobiles, sostituendo Foucher, pur mantenendo la carica di Global Chief Marketing Officer di Stellantis. François, con la sua vasta esperienza nello sviluppo dei marchi e nel posizionamento strategico, sarà una risorsa preziosa sia per lo storico brand torinese che per il giovane marchio francese.

In una dinamica e complessa industria automobilistica, queste nomine segnano una nuova fase per Stellantis, che, forte dei successi precedenti, guarda al futuro con fiducia e ambizione, determinato a mantenere la propria leadership nel settore.