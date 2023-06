Stellantis da pochi minuti ha annunciato una novità importante. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA e guidato dal CEO Carlos Tavares ha annunciato una nuova joint venture con Galloo, azienda leader nel riciclo di metalli. La nuova società si occuperà del riciclo dei veicoli giunti alla fine della loro carriera. Anche questa nuova iniziativa rientra nei piani dell’azienda automobilistica che punta a far crescere le sue attività di economia circolare.

Stellantis e Galloo insieme per il riciclo dei veicoli a fine vita

In poche parole la joint venture di Stellantis e Galloo lavorerà con strutture di trattamento autorizzate selezionate allo scopo di raccogliere i veicoli fuori uso dall’ultimo proprietario, consentendo il recupero di parti per il riutilizzo, la rigenerazione e il loro riciclaggio. Il servizio dovrebbe fare il suo debutto entro la fine dell’anno in paesi quali Francia, Belgio e Lussemburgo, per poi espandersi in tutta Europa. La joint venture offrirà i suoi servizi anche ad altre case automobilistiche.

Sempre con l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality entro il 2038, il programma di riciclaggio ELV dovrebbe contribuire a decuplicare il fatturato legato al riciclo e quadruplicare quello dei pezzi di ricambio rispetto al 2021. La joint venture dovrebbe quindi consentire di generare oltre 2 miliardi di euro di fatturato entro il 2030, uno degli obiettivi fissati nel Piano Strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. Insomma una novità importante per il gruppo automobilistico che conferma di voler essere leader anche