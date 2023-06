Stellantis produrrà un nuovo SUV elettrico

Importante annuncio da parte di Stellantis. Nelle scorse ore il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha fatto sapere che effettuerà un investimento di 160 milioni di euro presso lo stabilimento di Rennes in Francia per la produzione di un nuovo SUV elettrico. Il nuovo modello sarà lanciato nel corso del 2025. Il veicolo nascerà su piattaforma STLA Medium. Infatti quella fabbrica è uno degli impianti scelti dal produttore per costruire auto su quella piattaforma che garantisce autonomie fino a 700 km nelle versioni top di gamma.

Un nuovo SUV elettrico prodotto da Stellantis in Francia a Rennes

Questo investimento servirà ad adeguare alcuni settori dello stabilimento di Stellantis. Il nuovo SUV, che al momento è conosciuto con il nome in codice di CR3, sarà il modello che andrà a sostituire l’attuale Citroen C3 Aircross. Il CEO Carlos Tavares ha confermato l’arrivo di questo modello e alla domanda se questo veicolo avrà motori a combustione in gamma, ha risposto dicendo: “In linea di principio no“.

In questa fabbrica di Stellantis in futuro sarà realizzato anche un parco fotovoltaico e un impianto a biomasse di ultima generazione che andrà a sostituire una delle sue centrali a gas. Il CEO Tavares ha confermato la centralità del sito di Rennes nei piani futuri del gruppo che mira alla leadership nel settore a livello globale. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Francia per il produttore automobilistico nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler.