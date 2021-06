Citroen C3 Aircross 2021: prima prova, motori, allestimenti, prezzi

A tre mesi esatti dal via alle ordinazioni, avvenuto a marzo 2021, ed in perfetto ordine con la tabella di marcia annunciata al momento dell’esordio della fase commerciale, la nuova edizione-restyling del compact-SUV Citroen C3 Aircross fa il proprio debutto nelle concessionarie italiane del “Double Chevron”.

Un “vernissage” che arriva a meno di quatto anni dall’ingresso sul mercato della prima serie (fine 2017), che nella prima parte della sua “carriera” operativa ha fatto registrare buoni volumi di vendita (circa 340.000 gli esemplari complessivamente venduti), tanto più notevoli quanto si considera il competitivo segmento di appartenenza di C3 Aircross, quello dei modelli di intonazione Sport Utility e crossover di dimensioni compatte che in Europa mettono a segno quote di mercato sempre più ampie.

L’assortimento di gamma

Citroen C3 Aircross viene declinata in cinque livelli di allestimento:

Live;

Feel;

Shine;

Shine Pack;

C-Series (serie speciale).

Le motorizzazioni

Sotto al cofano, la nuova serie 2021 del C-SUV del “Double Chevron” presenta due delle varianti di alimentazione che già equipaggiano la più recente lineup del marchio transalpino, così come di Peugeot e DS: benzina PureTech 110 S&S e 130 S&S (con cambio automatico EAT6 a sei rapporti), e turbodiesel BlueHDi 110 S&S e BlueHDi 120 S&S (anch’esso con cambio EAT6).

Le novità al corpo vettura

L’esterno di Citroen C3 Aircross 2021 – che, cifre alla mano, mantiene sostanzialmente i medesimi ingombri della serie che sostituisce: 4,16 m di lunghezza, circa 1,8 m di larghezza e 1,6 m di altezza, su un passo di 2.604 mm – mette in evidenza una nuova impostazione alla zona frontale, più “scolpita” (è chiara, in questo senso, l’ispirazione alla concept CXperience), stilema inaugurato nel 2020 quale elemento estetico-novità di Citroen C3 “new gen”. Fra i dettagli specifici: la nuova firma luminosa superiore, l’estensione grafica del “Double Chevron” verso i proiettori a Led, la nuova griglia, una nuova protezione inferiore. Decisamente corposo (e “tipicamente” francese; anzi, squisitamente Citroen) l’ampio assortimento di combinazioni cromatiche, modanature ad hoc e tinte carrozzeria proposte, che animano un catalogo di ben 70 finiture disponibili:

7 finizioni esterne (3 delle quali sono inedite: Khaki Grey, Voltaic Blue e Polar White);

4 Color Pack, con 2 nuove varianti (Anodized Orange ed Anodized Blue), tutti costituiti da inserti colorati ed elementi grafici collocati alle estremità laterali della protezione anteriore, sui gusci degli specchi retrovisori e sulla terza luce laterale posteriore;

2 tinte a contrasto per il tetto: Natural White e Pearl Black.

Abitacolo

All’interno, l’ambiente di Citroen C3 Aircross mantiene un’ampia finestratura (dunque una visuale verso l’esterno più che buona) e quindi un’elevata luminosità, che può ulteriormente aumentare se si equipaggia la vettura con il tetto panoramico. Nuovi rivestimenti contrassegnano la selleria, a sua volta aggiornata con l’adozione dei sedili “Advanced Comfort”, provvisti di schiuma ad elevata densità nella parte strutturale interna e disegnati tenendo conto dell’ampiezza e della necessità di contenimento laterale, particolarmente utili nei viaggi medio-lunghi.

Spazio a bordo e bagagliaio

L’abitabilità, funzionale alla versatilità richiesta a questo tipo di veicoli, conferma l’ampio spazio a disposizione delle ginocchia dei passeggeri seduti dietro. Buona, in relazione agli ingombri esterni, la capienza utile del bagagliaio, che può avvalersi del sistema che fa scorrere il divanetto in lunghezza: nel normale assetto di marcia, la capacità di trasporto bagagli va da 410 a 520 litri, e con i sedili posteriori (frazionabili nel sistema 2/3-1/3) completamente ripiegati, si ottiene un vano da quasi 1.300 litri.

Le configurazioni di gamma più “ricche” offrono di serie il bracciolo anteriore con vano portaoggetti, lo schienale del sedile passeggero anteriore ripiegabile “a tavolino” (in questa posizione, e con i sedili posteriori abbattuti, è possibile trasportare oggetti di notevole lunghezza: fino a 2,4 m) ed il bracciolo posteriore con tunnel per il passaggio degli sci.

Infotainment e dotazioni hi-tech

La digitalizzazione si avvale, a partire dall’allestimento Feel, del modulo multimediale compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto, mentre la configurazione Shine viene provvista di serie di un display touch da 9” con navigatore, climatizzatore automatico e frenata autonoma d’emergenza. Ulteriori dotazioni (come ad esempio i sensori di parcheggio anteriori: quelli posteriori equipaggiano di serie C3 Aircross dalla versione Feel, i citati sedili posteriori scorrevoli, la telecamera posteriore ed il dispositivo keyless) vengono fornite standard nella versione alto di gamma Shine Pack.

Fra le dotazioni a richiesta: l’utile Grip Control (100 euro), fornito insieme al sistema Hill Descent Assist, e che fornisce cinque differenti programmi di regolazione della trazione a seconda del tipo di terreno; e l’Head-up Display, disponibile con un sovrapprezzo di 300 euro.

Equipaggiamenti

Ecco nel dettaglio le principali dotazioni per ciascuna versione.

Citroen C3 Aircross Live

Cerchi in acciaio da 16” con copricerchi ad effetto 3D;

Gruppi ottici anteriori a Led e luci diurne a Led;

Fanaleria posteriore ad effetto tridimensionale;

Sedili posteriori frazionabili a schema 2/3-1/3;

Hill Assist;

Regolatore e limitatore di velocità;

Sistema di riconoscimento limiti di velocità;

Rilevatore stanchezza conducente (Coffee Break Alert).

Feel

Barre portatutto longitudinali verniciate in nero;

Finitura in grigio Anthra per le protezioni anteriori e posteriori con nuovi inserti in nero lucido;

Alzacristalli elettrici anche posteriori;

Finestratura posteriore oscurata;

Fari fendinebbia con funzione Cornering Light;

Volante rivestito in pelle;

Sensori di parcheggio posteriori;

Impianto audio digitale Citroën Connect Radio DAB con comandi al volante e 6 altoparlanti;

Funzione Mirror Screen.

Shine

Cerchi in lega “X Cross” da 16” a finitura diamantata;

Montanti verniciati in nero lucido;

Pack Color Black, che comprende gusci degli specchi retrovisori esterni verniciati in nero, inserto Black nella griglia inferiore anteriore e nuova decorazione “Chrome Glass” sulla terza luce;

Modanature cromate su quadro strumenti e consolle centrale;

Climatizzatore automatico;

Sensore pioggia;

Nuovo vano portaoggetti fra i sedili anteriori richiudibile con tendina scorrevole;

Active Safety Brake (frenata autonoma d’emergenza);

Allerta di rischio collisione;

Infotainment con display touch da 9” per l’impianto di navigazione e audio Citroën Connect Nav DAB;

Citroën Connect Box.

Shine Pack

Cerchi in lega “Origami” da 17” a finitura diamantata;

Pack Color White, con gusci degli specchi retrovisori verniciati in bianco, inserto “hite nella griglia inferiore anteriore e decorazione Freeglass nella terza luce laterale;

Verniciatura in Pearl Black a contrasto per il tetto;

Finizione abitacolo Advanced Comfort Metropolitan Grey;

Sedile passeggero anteriore ripiegabile a tavolino;

Sedili posteriori scorrevoli, ripiegabili a schema 2/3-1/3, con bracciolo centrale e tunnel di passaggio sci;

Tendine parasole posteriori;

Sensori di parcheggio anteriori;

Telecamera di retromarcia con funzione Top Rear Vision

Funzione Keyless Access & Start senza chiave;

Specchio retrovisore centrale con sistema elettrocromatico antiabbagliamento.

Serie speciale C-Series

Allestita sulla declinazione Feel, viene equipaggiata con:

Cerchi in lega “X Cross” da 16” a finitura diamantata;

Targhetta laterale “C-Series” ad effetto 3D;

Gusci degli specchi retrovisori in tinta Deep Red;

Inserto verniciato in Deep Red nella griglia inferiore anteriore;

Alzacristalli elettrici anche posteriori;

Climatizzatore automatico;

Sensore pioggia;

Impianto audio digitale Citroën Connect Radio DAB con comandi al volante e 6 altoparlanti;

Funzione Mirror Screen;

A richiesta: tetto in Pearl Black a contrasto e cerchi “X Cross” da 16” in tinta Full Black.

Ecco quanto costa

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano” di Citroen C3 Aircross.

Versioni a benzina

Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S

Live: 19.800 euro;

Feel: 21.300 euro;

Shine: 22.800 euro;

Shine Pack: 24.800 euro;

C-Series: 22.800 euro.

Citroen C3 Aircross PureTech 130 S&S EAT6

Shine: 24.550 euro;

Shine Pack: 26.550 euro.

Versioni turbodiesel

Citroen C3 Aircross BlueHDi 110 S&S

Feel: 22.300 euro;

Shine: 23.800 euro;

Shine Pack: 25.800 euro;

C-Series: 23.800 euro.

Citroen C3 BlueHDi 120 S&S EAT6

Feel: 24.050 euro;

Shine: 25.550 euro;

Shine Pack: 27.550 euro.

Le proposte commerciali

In ordine all’esordio sul mercato, Citroen C3 Aircross 2021 è disponibile con un ampio ventaglio di offerte (finanziamento e noleggio a lungo termine) dedicate a privati e professionisti. Di seguito alcuni esempi illustrati da Citroen Italia, tutti riferiti all’allestimento entry-level “Feel”: per le proposte di livello superiore (come ad esempio la declinazione “Shine”, che nella prima edizione di C3 Crossover ha raccolto il maggior numero di consensi: il 62% degli esemplari venduti, vale a die quasi una su tre, appartengono a questo allestimento) è bene chiedere dettagli specifici in concessionaria.

Finanziamento

A giugno 2021, per Citroen C3 Aircross Feel PureTech 110 S&S c’è la formula “Simply Drive” con prima rata a settembre 2021.

Durata del contratto: 36 mesi;

Chilometraggio totale: 30.000 km;

Condizioni: offerta valida fino al 30 giugno 2021 con permuta o rottamazione, 3.650 euro di anticipo, prima rata di 32,50 euro (valore corrispondente all’imposta sostitutiva sul contratto), seconda rata a zero euro, 33 rate mensili da 138,80 euro, rata finale (Valore futuro garantito) di 11.311,74 euro (TAN fisso 5,49%, TAN fisso del secondo periodo 5,87%, TAEG 7,19%); al termine del finanziamento, il cliente può scegliere, sostituire o restituire la vettura;

Cosa comprende la rata mensile: servizio facoltativo IdealDrive, con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione (con limite di 30.000 km totali), e manutenzione ordinaria programmata (sempre per 36 mesi e 30.000 km); importo mensile del servizio: 22,24 euro.

Noleggio a lungo termine

Free2Move Lease per clienti privati

Modello di riferimento: Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S Feel;

Durata del noleggio: 36 mesi;

Chilometraggio massimo: 45.000 km;

Importo dei canoni mensili: primo canone da 3.621 euro IVA compresa, 35 canoni da 249 euro IVA compresa;

Servizi compresi nel canone: manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24 ore su 24, auto sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza Incendio-furto, tassa di proprietà, assicurazione “PSAWeCare” (che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, compreso il Covid-19, per i primi dodici mesi dalla data di inizio del contratto di NLT).

Free2Move Lease per clienti business

Modello di riferimento: Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S Feel;

Durata del noleggio: 36 mesi;

Chilometraggio massimo: 45.000 km;

Importo dei canoni mensili: primo canone da 3.471 euro IVA esclusa, 35 canoni da 209 euro IVA esclusa;

Servizi compresi nel canone: manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24 ore su 24, auto sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza assicurativa Incendio e furto, garanzia Kasko con franchigia di 500 euro, tassa di proprietà.

La scheda tecnica

Dimensioni esterne e capienza vano bagagli

Lunghezza: 4,16 m;

Larghezza: 1,82 m (all’anteriore, con specchi retrovisori ripiegati), 1,76 m (posteriore), 1,97 m (con gli specchi retrovisori in posizione di marcia);

Altezza: 1,597 m (senza barre sul tetto), 1,637 m (con barre sul tetto);

Passo: 2.604 mm;

Carreggiata anteriore: 1.513 mm;

Carreggiata posteriore: 1.491 mm;

Sbalzo anteriore: 842 mm;

Sbalzo posteriore: 714 mm;

Volume utile di carico nel bagagliaio: 410 litri-520 litri nel normale assetto di marcia (con sedili posteriori in posizione più arretrata e più avanzata per gli allestimenti forniti di questa funzione), fino a 1.289 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti.

Misure degli pneumatici

195/65 R 15 83 T;

195/60 R 16 83 T;

195/60 R16 84 H;

205/60 R16 83 T;

205/60 R16 84 H;

215/50 R17 83 T;

215/50 R17 84 H.

Unità motrici e valori prestazionali

C3 Aircross PureTech 110 S&S

Architettura motore: 3 cilindri benzina;

Distribuzione: 4 valvole per cilindro;

Alesaggio x corsa: 75 mm x 90,5 mm;

Cilindrata totale: 1.199 cc;

Potenza massima: 110 CV a 5.500 giri/min;

Coppia massima: 230 Nm a 1.750 giri/min;

Trasmissione: cambio manuale a sei rapporti, trazione anteriore;

Freni: anteriori a disco ventilati, posteriori a disco;

Sospensioni: anteriori a ruote indipendenti tipo McPherson con bracci inferiori triangolari, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici e barre antirollio; posteriori a ruote indipendenti e traversa deformabile con barra stabilizzatrice;

Diametro minimo di sterzata fra marciapiedi: 10,8 m;

Pesi: in ordine di marcia con conducente 1.254 kg, peso complessivo a pieno carico 1.795 kg, peso complessivo con rimorchio 2.620 kg, capacità di traino (rimorchio frenato) 840 kg;

Velocità massima: 183 km/h;

Consumi ed emissioni a ciclo medio WLTP: 5,19-6,49 litri di benzina per 100 km; 117,3-147 g/km di CO2.

C3 Aircross PureTech 130 S&S EAT6

Stesse caratteristiche della versione PureTech 110 S&S tranne:

Potenza massima: 131 CV a 5.500 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico EAT a sei rapporti;

Pesi: in ordine di marcia con conducente 1.280 kg, peso complessivo a pieno carico 1.835 kg, peso complessivo con rimorchio 2.675 kg;

Velocità massima: 195 km/h;

Consumi ed emissioni a ciclo medio WLTP: 5,64-6,69 litri di benzina per 100 km; 127,5-151 g/km di CO2.

C3 Aircross BlueHDi 110 S&S

Stesse caratteristiche della versione PureTech 110 S&S tranne:

Architettura motore: 4 cilindri a ciclo diesel turbocompresso Common rail;

Alesaggio x corsa: 75 mm x 84,8 mm;

Cilindrata totale: 1.499 cc;

Potenza massima: 110 CV a 3.750 giri/min;

Coppia massima: 250 Nm a 1.750 giri/min;

Pesi: in ordine di marcia con conducente 1.280 kg, peso complessivo a pieno carico 1.835 kg, peso complessivo con rimorchio 2.675 kg;

Velocità massima: 184 km/h;

Consumi ed emissioni a ciclo medio WLTP: 4,20-5,02 litri di gasolio per 100 km; 110,18-131,71 g/km di CO2.

C3 Aircross BlueHDi 120 S&S EAT6

Stesse caratteristiche della versione BlueHDi 110 S&S tranne: