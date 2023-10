Alfa Romeo Tonale: prima immagine della versione per la Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza potrebbe presto dotarsi di un nuovo mezzo di trasporto, la Alfa Romeo Tonale, la nuova SUV ibrida plug-in del marchio italiano. Una foto che ritrae una Tonale con la livrea della Guardia di Finanza è apparsa sui social network, scatenando la curiosità e l’interesse degli appassionati. La foto è stata pubblicata nei giorni scorsi dalla pagina Instagram @puntato_forze_di_polizia. Al momento non ci sono conferme ufficiali ma questa immagine sembra anticipare che dopo la Polizia e l’Arma dei Carabinieri presto anche la Guardia di Finanza avrà le sue unità di Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale Guardia di Finanza: sul web appare la prima immagine

Alfa Romeo Tonale Guardia di Finanza potrebbe essere dotata di motore Hybrid 1.5 160 Cv TCT7. Per via delle sue caratteristiche fin da subito si è intuito che il recente SUV della casa automobilistica del Biscione presentato ufficialmente a febbraio del 2022 sarebbe potuta essere una vettura ideale per lo svolgimento delle principali funzioni delle forze dell’ordine italiane. Non sorpende dunque che piano piano tutti i corpi di polizia si stiano dotando di unità del nuovo SUV di Alfa Romeo.

A breve dunque potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale dell’ingresso di questo modello nella flotta delle auto messe a disposizione della Guardia di Finanza. Nel frattempo il SUV continua a spingere la crescita di Alfa Romeo nel mercato come dimostrano i dati di vendita che hanno visto il brand premium di Stellantis raddoppiare le sue immatricolazioni rispetto allo scorso anno in numerosi mercati auto in Europa e non solo.