Nissan Qashqai 2021: design studiato per l’Europa

La terza generazione della Nissan Qashqai è un’auto sviluppata accontentare i gusti europei in termini di design, non è infatti un caso che questa versione, come le due generazioni precedenti, siano opera dell’European Design Studio di Nissan che ha sede a Londra.

Linee scolpite e sportive

Il design della nuova Qashqai 2021 è frutto di una costante evoluzione stilistica che prende spunto dall’ultimo linguaggio di stile del marchio giapponese visto anche sulla sorella più piccola Juke. Il nuovo crossover nipponico sfoggia forme imponenti e affilate, scaturite da linee nette e decise che regalano alla vista d’insieme una forte personalità, a tratti sportiveggiante. La zona anteriore risulta dominata dalla nuova griglia V-Motion cromata e satinata, segno distintivo del family feeling del costruttore giapponese.

La mascherina è chiamata a separare sottili fari full LED con luci diurne a boomerang che risultano abbinate a prese d’aria che contribuiscono a regalare maggiore effetto scenico. La vista laterale si distingue invece per la linea di cintura piuttosto alta e per i nuovi cerchi da 20 pollici che fanno il loro debutto su questo modello. Le luci posteriore a LED sfoggiano invece un effetto 3D molto particolare grazie alla presenza di una forma graduata a goccia. Non mancano infine gli indicatori di direzione LED, dedicati alle versioni top di gamma.

Spazio alla personalizzazione

Il livello di personalizzazione risulta piuttosto elevato come sottolineato dalla possibilità di scegliere tra ben 11 differenti livree esterne, a cui si aggiungono 5 combinazioni bicolore, per un totale di 16 varianti. L’opzione con tetto nero è disponibile con il pearl white, il nuovo blu, l’arancione-rosso e il ceramic grey, mentre è disponibile anche un’opzione con tetto gun metallic abbinato alla carrozzeria nera.

Interni nel segno della comodità

L’abitacolo della Qashqai non nasconde le sue ambizioni premium, a partire dalla scelta dei materiali lussuosi e di qualità: basti pensare che in opzione è possibile richiedere i rivestimenti in pelle Nappa che vengono realizzati da operai specializzati in un tempo che raggiunge i 25 giorni, mentre per ricamare il nuovo disegno trapuntato a diamante vengono impiegati oltre 60 minuti.

Designer e ingegneri hanno lavorato insieme per ottenere il massimo equilibrio tra ergonomia e funzionalità della console centrale, dove trova posto il nuovo selettore elettronico della trasmissione automatica. Sui modelli a trazione integrale, il selettore delle diverse modalità di guida è costituito da un anello cromato opaco e una finitura superiore nero lucido.