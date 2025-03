Nissan punta a ridefinire il futuro della mobilità elettrica in Europa, con una strategia che coniuga design innovativo e tecnologie all’avanguardia. La casa giapponese ha annunciato quattro novità significative: il ritorno della Micra elettrica, la trasformazione della Leaf crossover, un’evoluzione della tecnologia e-POWER e l’arrivo del Juke elettrico entro il 2026.

La nuova Micra elettrica: un rilancio audace

Progettata a Londra e prodotta in Francia nello stabilimento Renault Ampere ElectriCity, la Micra elettrica rappresenta un passo cruciale per il segmento delle compatte. Disponibile con batterie da 40 kWh e 52 kWh, offre autonomie rispettivamente di circa 310 km e oltre 400 km. Entrambe le versioni supportano la ricarica rapida fino a 100 kW, consentendo di passare dal 15% all’80% della capacità in soli 30 minuti. Questo modello mira a competere con rivali come Renault 5 e Peugeot e-208.

Leaf crossover: una nuova dimensione

La storica Leaf crossover, pioniera dell’elettrificazione dal 2010, si evolve in un crossover familiare. Costruita sulla piattaforma modulare CMF-EV, già utilizzata per la Nissan Ariya, sarà prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland. Questo progetto è parte integrante dell’iniziativa EV36Zero, che unisce produzione di veicoli elettrici, batterie ed energia rinnovabile, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Il progresso della tecnologia e-POWER

Introdotta in Europa nel 2022, la tecnologia e-POWER è stata aggiornata per migliorare consumi, emissioni e silenziosità. Utilizzando un motore elettrico per la trazione e un propulsore termico come generatore, offre un’esperienza simile a quella di un veicolo completamente elettrico. Con oltre 250.000 clienti europei, e un crescente successo in Italia, questa tecnologia punta a consolidare la transizione verso l’elettrico.

Juke elettrico: il futuro dei SUV urbani

Nel 2026 debutterà la terza generazione del Juke elettrico, ispirata alla concept car Hyper Punk. Questo SUV compatto conferma l’impegno di Nissan verso un’offerta elettrica completa nel segmento urbano. Con queste innovazioni, Nissan si posiziona come leader nella mobilità sostenibile, rispondendo alla crescente domanda di veicoli elettrici in Europa.