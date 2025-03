Potenza, tradizione e un audace sguardo al futuro: la nuova Renault 5 Turbo 3E è la reinterpretazione elettrica di un’icona degli anni ’80, capace di coniugare il fascino del passato con le tecnologie del domani. Con i suoi 540 cavalli, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e una ricarica ultra-rapida dal 15% all’80% in soli 15 minuti, questa supercar compatta si distingue per le sue prestazioni mozzafiato.

Renault 5 Turbo 3E: non lascia indifferenti

La nuova auto elettrica di Renault monta due potenti motori sulle ruote posteriori, capaci di erogare complessivamente 540 CV e una coppia di 4.800 Nm. L’architettura da 800 volt consente ricariche ad alta velocità, supportando potenze fino a 350 kW in corrente continua. Un mix di tecnologia e performance che lascia il segno.

Il design esuberante della vettura richiama le linee iconiche della Renault 5 Turbo originale, reinterpretandole in chiave moderna. La carrozzeria in fibra di carbonio, le luci LED e i parafanghi posteriori prominenti ne esaltano il carattere unico. Con dimensioni compatte di 4,08 metri di lunghezza e 2,03 metri di larghezza, questa vettura unisce l’agilità di una city car alla presenza scenica di una supercar.

L’interno è un omaggio alla sportività: sedili avvolgenti con cinture a sei punti, un freno a mano verticale ispirato al rally e finiture in Alcantara definiscono un abitacolo che fonde comfort e adrenalina. Il sistema di infotainment OpenR Link, con doppio display, combina funzionalità moderne e richiami estetici al cruscotto originale, offrendo un’esperienza di guida immersiva.

Numero limitato di esemplari

La personalizzazione è un altro punto di forza della Renault 5 Turbo 3E. I clienti potranno scegliere tra diverse livree e finiture interne, rendendo ogni esemplare unico. La produzione sarà limitata a 1.980 unità, un numero che celebra l’anno di debutto del modello originale. Le prenotazioni apriranno nelle prossime settimane, offrendo un’opportunità esclusiva agli appassionati.

Con questa nuova creazione, Renault dimostra come la transizione verso la mobilità elettrica possa valorizzare l’eredità storica del marchio, offrendo un connubio di design, tecnologia e prestazioni pensato per una nuova generazione di appassionati.