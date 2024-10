Nissan Ariya NISMO: preordini aperti per il SUV elettrico sportivo

Dal 17 ottobre partono i preordini per la nuova Nissan Ariya NISMO, il SUV elettrico sportivo che combina la tradizione del marchio NISMO con il tipico design giapponese. Questa versione potenziata del popolare Ariya e-4ORCE promette un’esperienza di guida all’insegna del dinamismo, grazie a un controllo migliorato e una precisione senza pari.

L’e-4ORCE 4WD è stato ulteriormente perfezionato, offrendo una distribuzione ottimale della potenza e della coppia su tutte e quattro le ruote. Ciò consente prestazioni superiori, con un’attenzione particolare al bilanciamento e alla gestione delle sospensioni anteriori e posteriori, migliorando il comfort e la maneggevolezza anche nelle condizioni più impegnative.

Uno dei punti di forza della Ariya NISMO è la sua aerodinamica avanzata. Grazie a un doppio diffusore posteriore, prese d’aria e deflettori ispirati alla Formula E, i flussi d’aria attorno al veicolo vengono ottimizzati, riducendo la resistenza e aumentando la deportanza. Le modifiche alle sospensioni includono molle, stabilizzatori e ammortizzatori rivisitati per una guida ancora più precisa e reattiva.

Gli interni non sono da meno: completamente ridisegnati, con materiali di qualità superiore e finiture di pregio, offrono un’esperienza lussuosa e sportiva allo stesso tempo. I sedili sono pensati per la guida sportiva, garantendo massimo supporto e una postura ottimale. Le cuciture rosse sul volante e i dettagli tipici del marchio NISMO contribuiscono a creare un ambiente che riflette la personalità sportiva del veicolo.

L’estetica esterna non passa inosservata: Ariya NISMO è disponibile in quattro colori, tra cui il nuovo NISMO Stealth Grey con tetto nero, arricchito da un bordo rosso che corre lungo la base del veicolo, per un look grintoso e distintivo.

Disponibile da gennaio 2025, la Nissan Ariya NISMO sarà preordinabile presso i concessionari a partire da 65.850 €, offrendo una nuova definizione di sportività elettrica.