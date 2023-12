Nissan Juke: la futura generazione elettrica avrà lo stesso prezzo del modello a benzina

Nissan Juke avrà una nuova generazione che dovrebbe arrivare intorno alla metà del decennio. Questa auto che sarà ispirata dalla recente concept Hyper Punk di cui vi mostriamo qualche immagine, sarà prodotta a Sunderland nello stabilimento della casa giapponese nel Regno Unito. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, questo modello sarà elettrico al 100 per cento. Nissan ha confermato la notizia nei giorni scorsi e ha pure detto che il suo obiettivo sarà quello di proporre la sua Juke elettrica allo stesso prezzo della versione con motore a benzina.

Nissan Juke elettrica costerà quanto la versione a benzina

Non c’è ancora una data precisa per l’arrivo del nuovo Nissan Juke, perché il produttore nipponico vuole adattarsi alle diverse situazioni dei vari paesi, dove le auto elettriche si diffondono a ritmi diversi. Il Juke attuale è uscito nel 2019, quindi normalmente il suo sostituto dovrebbe essere pronto intorno al 2027. La produzione avverrà nello stabilimento Nissan di Sunderland e l’azienda ha previsto di investire fino a 1,19 miliardi di sterline per sviluppare e realizzare le versioni elettriche di prossima generazione di Juke e Qashqai nel Regno Unito. Anche il futuro della Nissan Leaf passerà per Sunderland.

Nissan non ha ancora fornito informazioni precise sulla vettura, ma si sa che le tre nuove auto che saranno prodotte a Sunderland si baseranno sulla piattaforma CMF-EV dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, una struttura elettrica specifica per le auto dei segmenti C e D. Questo fa pensare che il Juke potrebbe aumentare un po’ le sue dimensioni: la versione attuale usa la piattaforma CMF-B pensata per le auto più piccole del segmento B. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello nel corso dei prossimi mesi.