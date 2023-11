Nissan Qashqai e Juke elettrici: tra poche ore l’annuncio ufficiale

Nissan venderà solo auto elettriche in Europa e, secondo indiscrezioni, un ruolo significativo lo giocheranno le future Nissan Qashqai e Juke elettriche, che la fabbrica del marchio giapponese nella città di Sunderland, nel Regno Unito, si impegnerà a costruire nei prossimi anni. L’annuncio ufficiale sull’arrivo dei due SUV elettrici è atteso nelle prossime ore, dopo che il governo britannico e Nissan avranno confermato ufficialmente l’intenzione di unire le forze.

Nissan Qashqai e Juke elettrici saranno prodotti a Sunderland

La notizia è stata data nelle scorse ore da Sky News, che ha anche detto che il produttore giapponese procederà con l’annuncio ufficiale venerdì 24 novembre. Dopo mesi di colloqui con il governo britannico, Nissan ha raggiunto un accordo per produrre le versioni completamente elettriche di Nissan Qashqai e Juke su cui punterà forte nei prossimi anni per iniziare al meglio la nuova era elettrificata. Sky News ha pure riferito che il primo ministro Rishi Sunak e il cancelliere Jeremy Hunt sono stati coinvolti nelle discussioni, con l’impegno di Nissan legato a una garanzia di finanziamento governativo “significativa”. L’investimento di Nissan nel progetto sarà probabilmente superiore al miliardo di sterline.

Nissan con questa mossa oltre a confermare che in futuro nella sua gamma ci saranno versioni elettriche di Nissan Qashqai e Juke proteggerà migliaia di posti di lavoro nel suo stabilimento europeo, che attualmente impiega circa 6.000 lavoratori. Oggi nello stabilimento della casa nipponica sito nella città di Sunderland si produce la LEAF elettrica, ma anche le versioni a benzina dei due crossover. Infine la casa giapponese ha pure confermato che d’ora in avanti lancerà in Europa solo auto elettriche al 100 per cento.