Nissan accelera i piani per le auto elettriche a basso costo

Nissan ha annunciato che sta accelerando i suoi piani per lanciare auto elettriche a basso costo, in risposta alla crescente concorrenza dei produttori cinesi. Il CEO del gruppo, Makoto Uchida, ha dichiarato che il mercato delle auto elettriche si sta muovendo più velocemente del previsto e che la sua azienda vuole essere competitiva sul prezzo. “Abbiamo pensato che il processo fosse passo dopo passo, ma si è accelerato molto più velocemente”, ha detto Uchida durante una conferenza stampa al Japan Mobility Show.

Nissan pensa di anticipare il lancio di nuove auto elettriche a prezzi accessibili per contrastare l’avanzata dei cinesi

Uchida ha confermato che Nissan introdurrà 27 nuovi modelli elettrificati, di cui 19 nuove auto elettriche, entro il 2030, puntando a una quota di elettrificazione del 55% a livello globale tra i marchi Nissan e Infiniti. Tuttavia, ha anche ammesso che l’arrivo delle auto elettriche a basso costo dalla Cina è stato un “campanello d’allarme” per la sua azienda, che sta “avendo discussioni sul prezzo”. Uchida ha detto che Nissan sta “guardando al prezzo accessibile per le auto elettriche in tutto il mondo”, chiamandolo una priorità chiave per il futuro.

Nissan ha già una buona esperienza nel settore delle auto elettriche a basso costo, grazie al successo della sua minicar Sakura, che è la vettura elettrica più venduta in Giappone dal suo lancio lo scorso anno. La Sakura costa circa 13.300 dollari, grazie agli incentivi governativi. Uchida non ha offerto una tempistica per quando possiamo aspettarci le auto elettriche a basso costo del suo marchio, ma ha detto che la società “ha un piano”. Il leader della casa giapponese ha detto che la Cina sta lanciando alle case automobilistiche una sorta di “campanello d’allarme”. In risposta, Nissan sta aumentando la sua capacità di abbassare i costi delle auto elettriche.