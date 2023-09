Nissan: entro il 2030 solo auto a zero emissioni in Europa

Nissan ha annunciato che entro il 2030 tutte le nuove auto vendute in Europa saranno completamente elettriche, confermando il suo impegno a favore di una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. La decisione è stata comunicata dall’amministratore delegato del gruppo, Makoto Uchida, in occasione del ventesimo anniversario del centro di design della casa automobilistica a Londra. “I veicoli elettrici costituiscono la soluzione definitiva per la mobilità futura, è la cosa giusta da fare per la nostra azienda, i nostri clienti e per il pianeta. Non c’è una via di ritorno”, ha dichiarato Uchida.

Nissan dice stop alle auto endotermiche: dal 2030 solo auto elettriche al 100% in Europa

Il piano di Nissan prevede il lancio di 27 nuovi modelli elettrificati, di cui 19 completamente elettrici, a livello globale entro il 2030. L’obiettivo è aumentare la quota dei veicoli ibridi e di quelli a zero emissioni venduti in Europa al 98%. Tra i progetti in cantiere, ci sono una berlina compatta che sostituirà la Micra e un’auto che sarà prodotta nello stabilimento di Sunderland, nell’ambito dell’iniziativa EV36Zero da un miliardo di sterline.

Nissan non è l’unica casa automobilistica giapponese ad accelerare verso l’elettrico. Anche Toyota e Honda hanno annunciato i loro piani per aumentare la quota di veicoli elettrici o a idrogeno nel loro portafoglio. La transizione dal motore a combustione è motivata sia dalle esigenze dei consumatori, sempre più attenti alla sostenibilità, sia dalle normative ambientali sempre più stringenti in Europa e nel mondo.

L’annuncio di Nissan arriva a pochi giorni dalla decisione del governo britannico di posticipare di cinque anni, dal 2030 al 2035, il divieto di vendere nuove auto a benzina e diesel. Il primo ministro Rishi Sunak ha motivato la scelta con la volontà di rendere “meno traumatico” il passaggio ai veicoli elettrici, pur mantenendo l’obiettivo di raggiungere le emissioni zero nel 2050.