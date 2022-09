Nissan Micra 2024: la sesta generazione sarà solo elettrica

La giapponese Nissan, uno dei tre pilastri fondamentali dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, ha annunciato che la sesta generazione del suo modello, la Nissan Micra elettrica, sarà lanciata in Europa nel 2024.

Solo elettrica al 100%

La nuova Micra – che molto probabilmente cambierà anche il nome – sarà un modello 100% elettrico, con circa 400 km di autonomia e sarà prodotta nel complesso industriale Renault ElectriCity della Francia, anche se la sua progettazione e sviluppo saranno effettuati da Nissan.

Nissan Micra elettrica: stessa piattaforma della Renault R5

Inoltre, la sesta generazione della Micra sarà basata sulla nuova piattaforma CMF B-EV, la stessa della Renault R5. Con quest’ultima, dunque, avrà in comune lamierati e meccanica oltre che al pianale, ma le due piccole si differenzieranno per un diverso design del frontale e per gli interni specifici e differenziati. La futura segmento B elettrica del marchio nipponico diventerà, quindi, il trampolino di lancio verso la futura gamma a emissioni zero dell’azienda giapponese e si affiancherà ad Ariya, il SUV elettrico a misura di famiglia.

Nissan Micra elettrica: produzione francese

In ogni caso, non sarà la prima volta che vedremo una Nissan Micra ‘made in France’, poiché l’attuale modello, lanciato nel 2016, è prodotto nello stabilimento Renault di Flins, dove nascono anche altri modelli come la Renault Clio e la Renault Zoe.

Inoltre Nissan sta attualmente producendo in Francia anche il suo nuovo veicolo commerciale Townstar, simile al Renault Kangoo e che avrà anche una versione 100% elettrica per colmare il vuoto lasciato dall’e-NV200, che l’azienda giapponese produceva nello stabilimento di Barcellona.

La generazione attuale

La quinta generazione dell’utilitaria dell’azienda giapponese è una cinque porte di quattro metri esatti e, attualmente, ha un’offerta meccanica molto ridotta, visto che monta solo il tre cilindri benzina 1.0 IG-T, turbocompresso e con 92 CV di potenza, disponibile con cambio manuale e con cambio automatico CVT a variatore continuo.