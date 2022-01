Nissan GT-R R33 Nismo 400R: l’ultimo dei soli 40 esempari è in vendita

Cosa fareste per portarvi a casa un mito automobilistico della vostra adolescenza? Quanto sareste disposti a spendere? Beh, se si tratta di una Nissan GT-R della serie R33 in molti farebbero carte false pur di accaparrarsela, ma per un esemplare da considerare unico, come l’ultimo dei 40 griffati Nismo 400R, finito recentemente dalla Casa madre, ci vuole un assegno da circa 2 milioni di dollari.

In vendita l’ultimo esemplare Deep Marine Blue

La leggenda narra che ne siano rimaste intere solamente 19 e che la Nissan non abbia messo in commercio gli accessori che rendono speciale questa Nismo 400R, per cui non pensate di poterla replicare in qualche modo.

Ecco, proprio questo particolare ne accresce il valore e la rende unica. L’ultima delle R33 è stata realizzata con una livrea Deep Marine Blue, ma i cerchi a 5 razze, che fanno pendant con la decalcomania sulla fiancata, la grande ala dai dettagli Nismo, e l’enorme tubo di scarico, l’arricchiscono non poco e la rendono ancora più cattiva.

Motore da 400 CV e circa 300 km/h per una vettura del 1997

Il motore 6 cilindri biturbo, nome in codice RBX-GT2, realizzato dalla Reinik, sprigiona 400 CV e consente a questa coupé a 4 ruote motrici di toccare una velocità massima di circa 300 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, niente male per un’auto che sulla carta d’identità porta come data di nascita il 1997.

Impersona il mood di Fast&Furious

Chiunque si sia imbattuto in un film della serie Fast&Furious sicuramente avrà visto in alcune scene qualche GT-R, un esemplare attuale nell’ultimo episodio della saga con il compianto Paul Walker ed è stato immortalato nella toccante scena finale, che poi è stata ripresa in un celebre video musicale per rendere omaggio al noto attore scomparso e di cui sentiamo la mancanza.