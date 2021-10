Nissan Skyline GT-R R32: torna come nuova grazie a NISMO

La Nissan Skyline GT-R non ha bisogno di presentazioni, essendosi affermata come una delle sportive più amate in assoluto, grazie anche alle sue partecipazioni da protagonista a varie pellicole cinematografiche a tema motoristico e, a capitoli videoludici di grandissimo successo. Ma se parliamo delle generazione R32, quella nata alla fine degli anni ’80 (1989), adesso la NISMO – la divisione sportiva di Nissan – può riportarla a condizioni pari al nuovo grazie a una serie di interventi specifici.

Gli interventi di restauro

La divisione nipponica svolge quello che è un restauro completo, durante il quale vengono rimossi tutti gli elementi esterni e interni fino a raggiungere la nuda scocca. Quest’ultima viene esaminata per capire se non sono presenti danni, successivamente viene passata con un rivestimento antiruggine e infine riverniciata. Tutti i componenti vengono visionati e testati e, nel caso fosse opportuno, sostituiti con parti nuove che riproducono fedelmente i pezzi originali.

Per quanto riguarda gli interni, invece, i rivestimenti non possono essere cambiati a causa dei diversi standard ignifughi attuali. La soluzione dei restauratori di Nismo è quella di passare alla pulizia del tessuto originale per conservarli oppure sostituirli usando il materiale dell’attuale generazione R35.

Test su strada e garanzia

Dopo averla assemblata nuovamente, la Skyline GT-R R32 viene testata al banco prova e in pista per assicurarne il miglior funzionamento. Ogni esemplare al termine del processo ottiene una piastra identificativa che conferma il restauro e la garanzia di un anno fino a 20mila km. Il lavoro viene svolto presso la sede principale Nismo a Yokohama, in Giappone e, secondo il costruttore, un ripristino completo può richiedere fino a un anno di tempo.

Il prezzo

Questa elaborata preparazione del veicolo ha un costo in patria di 45 milioni di yen, pari a circa 350.000 euro al cambio attuale e non comprende l’acquisto di una Nissan GT-R R32. Tuttavia per chi volesse effettuare un lavoro meno gravoso e impegnativo, Nismo offre la possibilità di intervenire solo su un’area specifica come il motore o gli interni o, in alternativa introdurre modifiche V-Spec o V-Spec II.