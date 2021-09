La Nissan GT-R è l’auto più cercata sul Web (nonostante l’età)

Dopo essere stata presentata nell’ormai lontano 2007, la Nissan GT-R è uno dei ‘volti noti’ tra le supercar internazionali. Nonostante la sua eta’ non più così giovane, uno studio ha rivelato che attira ancora molta attenzione online.

La società di educazione alla sicurezza stradale Zutobi ha recentemente deciso di determinare quali veicoli generano più discussioni online, osservando il numero di menzioni su Twitter e Instagram e il numero di post su Reddit. E proprio la Nissan GT-R ha conquistato il primo posto davanti alla Ford Mustang e all’Honda Civic.

La più cercata e discussa

Nello specifico l’analisi ha rivelato che la GT-R è stata menzionata in 11.771 tweet nel corso di una settimana ed è stata citata in 15.900 post su Reddit, rendendola la seconda auto più discussa su questa piattaforma, dietro la Mazda3. La GT-R è presente anche in circa 9 milioni di hashtag di Instagram.

La mustang e la Civic online

In confronto la Ford Mustang ha avuto 8.293 menzioni settimanali su Twitter, 5.780 post su Reddit e 14 milioni di hashtag su Instagram. La terza auto più discussa online è stata la Honda Civic con 8.627 menzioni settimanali su Twitter, 7,7 milioni di hashtag in Instagram e 12.700 articoli su Reddit.

La classifica generale delle più popolari in Internet

Lo studio ha anche prodotto un elenco delle 25 auto più discusse online. Al quarto posto, dietro alla Civic, la Land Rover Range Rover, seguita da Tesla Model S, Mazda3, Porsche 911, Audi R8, Toyota Corolla, Toyota Supra, Subaru WRX, Tesla Model 3, Jeep Wrangler, Volkswagen Golf, Fiat 500, Mercedes-AMG GT, Toyota Camry, Dodge Charger, Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, Jeep Cherokee, Honda NSX, Audi RS6, Chevrolet Corvette e Subaru Forester.

I marchi automobilistici più popolari

In termini di marchi automobilistici, Ford si è rivelato il più popolare con 192.416 menzioni settimanali su Twitter, 33,1 milioni di hashtag di Instagram e 236.000 post su Reddit. È stata seguita da BMW con 118.329 menzioni settimanali su Twitter, 59,9 milioni di hashtag di Instagram e 75.200 articoli su Reddit e Honda con 155.229 menzioni su Twitter, 45,1 milioni di hashtag su Instagram e 81.000 articoli su Reddit.