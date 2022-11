Nissan Ariya diventa Woody Surfwagon al SEMA

La Nissan Ariya diventa un concept denominato Woody Surfwagon in occasione del SEMA 2023. E così anche l’elettrica del Brand giapponese si apre alle personalizzazioni riprendendo un concetto in voga negli anni ’50 negli USA.

Nissan Ariya: pannelli in legno per la carrozzeria della Woody Surfwagon

Se siete dei nostalgici dei film che vedono protagonisti i surfisti come “Un Mercoledì da Leoni”, se siete cresciuti ascoltando i mitici Beach Boys, beh allora la Nissan Ariya trasformata in Woody Surfwagon potrebbe sicuramente intrigarvi. Il concept presentato al SEMA 2023 infatti ha una carrozzeria con i tipici pannelli di legno che vanno ad adornare la fiancata. La colorazione di base è il marocchino classico, utilizzato negli anni ’70, mentre i cerchi da 20 pollici pieni risplendono di un blu ardesia a contrasto. Non mancano un elemento copridadi cromato, e la tipica fascia bianca sugli pneumatici in stile vintage.

Tavole da surf sul tetto per scendere in spiaggia in modo sostenibile

Sul tetto della Nissan Ariya, pensata per i surfisti moderni, ci sono gli attacchi per trasportare le tavole da surf, in modo da poter raggiungere la spiaggia ad impatto zero. Ma questo è solo uno dei tanti modi in cui si potrebbe trasformare l’elettrica in questione. Insomma, è un tentativo per incoraggiare ad estendere il fenomeno del tuning anche sulle auto elettriche, che, per via della loro missione, hanno spesso delle linee filanti in cui la personalità deriva, essenzialmente da dettagli come le firme luminose. La Woody Surfwagon apre un filone, e la sua mise particolarmente eccentrica rende l’elettrico più incline ad abbracciare persino le tradizioni vintage.

Ariya: tanta autonomia con la possibilità di avere la trazione integrale

Sotto pelle l’elettrica di Nissan nasconde un pacco batteria da 63 kWh che può arrivare fino ad 87 kWh che, in combinazione con la trazione sulle ruote anteriori, riesce a garantire un’autonomia dichiarata di 533 km. Volendo, offre anche la trazione integrale, in concomitanza con una potenza di ben 225 kW, con un’autonomia promessa di 500 km.