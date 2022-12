La Mustang di Hennessey a 310 Km/h con l’albero di Natale sul tetto [Video]

Record insolito per una Mustang Shelby GT500 preparata da Hennessey, che ha sfiorato i 310 km/h con un albero di Natale sul tetto. L’idea di spingersi a velocità da Formula 1 con un abete sopra l’abitacolo di un’auto potente non è nuova. Da qualche anno, in America, si svolge la Christmas Tree Run, una sfida di questo tipo. Non si capisce quale sia il suo senso, ma tutto fa brodo.

Auto volante con addobbi natalizi

Il primato prestazionale, nel 2022, è andato alla Venom 1000, ossia alla Mustang Shelby GT500 elaborata dal tuner statunitense Hennessey. A lei la palma di regina di velocità, con 192 mph (pari a circa 308,9 km/h). La cifra è straordinaria, se si pensa alla resistenza aerodinamica creata dall’arbusto, pur se coi rami piegati, ma qui si hanno a disposizione 1000 cavalli di potenza, che spingono con forza bruta.

Mustang per trasporti velocissimi

Chi volesse trasportare il suo albero di Natale in modo rapidissimo sa a chi rivolgersi. Anche perché, nel catalogo di Hennessey, c’è pure una versione da 1204 cavalli, che saprebbe fare ancora meglio. Non si sa mai: recuperare qualche secondo nella consegna dell’abete festivo potrebbe fare la differenza. Specie quando si pensa di allestirlo all’ultimo momento. L’ironia è chiara.

Motore possente

Ricordiamo che la Mustang Shelby GT500 offre, di serie, 771 cavalli. Una potenza in grado di soddisfare i gusti più estremi, ma c’è chi vuole sempre di più. Ecco allora l’intervento del preparatore statunitense sul motore Predator V8 sovralimentato da 5.2 litri di cilindrata. Nell’esemplare protagonista del video, la potenza cresce a 1000 cavalli, con 1152 Nm di coppia. Il kit di Hennessey comprende alcuni aggiornamenti meccanici, come il nuovo intercooler e un diverso sistema di raffreddamento del compressore. L’impianto di scarico è ad alte prestazioni. Suona anche più forte. L’auto può funzionare con etanolo E85 e, sul piano estetico, si arricchisce di parti in fibra di carbonio e di ulteriori appendici aerodinamiche per la deportanza.