Hennessey Mammoth 1000 TRX: un camper da 1.000 CV!

Hennessey presenta la versione camperizzata del Mammoth 1000 TRX da ben 1.012 cavalli di potenza e 969 Nm di coppia. In questa veste il modello, su base RAM TRX, riceve un equipaggiamento overlanding, per i proprietari orientati all’avventura. L’aggiornamento ha un costo di 19.950 dollari, che si vanno ad aggiungere al prezzo di acquisto dell’auto di partenza. Volendo si può puntare anche sul meno potente Mammoth 900.

Un mezzo insolito

Gli appassionati europei conoscono Hennessey per le sue hypercar e per i veicoli ad alte prestazioni che nascono sotto il suo ombrello. Il produttore texano opera, però, a più ampio raggio. Il veicolo di cui ci stiamo occupando oggi sta a confermarlo. Più nello specifico si tratta di un aggiornamento di un mezzo già esistente, per allargarlo a nuove possibilità di fruizione. Si tratta, come dicevamo, del Mammoth TRX, noto per essere il pick-up più potente al mondo.

Obiettivi trasversali

I target progettuali della versione “da campeggio” sono stati: l’autosufficienza, la resilienza e il godimento del viaggio, su strada e in fuoristrada. Con oltre mille cavalli a disposizione e con la trazione integrale, si possono affrontare agevolmente molti scenari operativi. La cabina posteriore allarga la gamma e consente di vivere delle esperienze esotiche, anche nei boschi più remoti, con pernottamento gratuito.

Hennessey Mammoth 1000 TRX speciale

In questo allestimento, battezzato Overland Edition, tutto è stato concepito con estrema attenzione. La dotazione include un’ampia gamma di attrezzature di facile utilizzo per la vita a bordo. Il sistema modulare posteriore, che costituisce l’anima del camper, utilizza come base un robusto portaletto TRX, sormontato da una comoda tenda da tetto rigida, che richiede solo pochi minuti per essere montata. Poi c’è anche una tenda da sole retrattile, che fornisce ombra e riparo all’occorrenza.

Dotazione completa

Sul portapacchi sono montati dei serbatoi di carburante ausiliari e un serbatoio di acqua pressurizzata per aumentare l’autonomia e la praticità d’uso. Nel pacchetto ci sono pure un’ascia da 28 pollici, una pala e un sistema d’illuminazione perimetrale a LED. Le maniglie e la scala retrattile migliorano l’accessibilità alla tenda e alle attrezzature. Come dicevamo, questa inedita configurazione è disponibile anche per il Mammoth 900. L’installazione del kit avviene a cura dei tecnici di Hennessey Performance. Il profilo prestazionale si mantiene al top. Del resto, ad animare le danze questo RAM TRX vitaminizzato provvede un V8 “Hellcat” sovralimentato da 6,2 litri, le cui cifre sono stellari.