Ram 1500 TRX: ecco la versione Ignition Edition

Il Ram 1500 TRX è uno dei pick-up più accattivanti in circolazione oggi. Per renderlo ancora più interessante, il marchio americano propone ora una nuova versione denominata Ignition Edition, che verrà prodotta in un’edizione limitata di 875 unità.

Dettagli esterni e interni

Basata sull’allestimento TRX, questa versione si differenzia esteticamente dal resto della gamma per la carrozzeria verniciata con una sgargiante tonalità arancione brillante. Oltre alla vernice arancione, le modifiche esterne includono una speciale grafica Ignition e cerchi neri da 18 pollici. Il tema cromatico si estende anche agli interni, dove le cuciture Copperhead Orange e i loghi TRX ricamati, gli accenti in fibra di carbonio in rame, un badge arancione sulla console centrale e lo schermo della strumentazione in Ignition Orange abbelliscono l’abitacolo.

Equipaggiamento e motore

Il Ram 1500 TRX Ignition Edition ha in dotazione anche un tetto apribile panoramico, una luce di stop a LED montata sulla cabina, un display heads-up e il sistema di frenata di emergenza pedonale. Sotto il cofano, visto che si tratta di una versione TRX, monta il V8 sovralimentato da 6,2 litri con 702 CV e 881 Nm di coppia. I prezzi per la TRX Ignition Edition partono da 93.280 dollari (inclusa una tassa di destinazione di 1.695 dollari) e sarà in vendita nel quarto trimestre di quest’anno.

Questo nuovo RAM 1500 TRX Ignition Edition ha fatto il suo debutto pubblico alla State Fair of Texas, dove è attualmente in mostra insieme ad altri due camion Ram in edizione limitata: il 1500 Longhorn SouthFork e il Ram 1500 RED Edition.